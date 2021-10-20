Молдавская мамалыга: история и рецепт популярного блюда

Мамалыга – это очень сытная и питательная еда. Традиционно ее готовят на основе каши из кукурузной муки, которую можно подавать вместо хлеба, или как самостоятельное блюдо. Когда-то она завоевала большую популярность, а все из-за того, что не вызывает особых трудностей в приготовлении. К тому же готовится из доступных ингредиентов.

Редакция FoodOboz расскажет, как появилась популярная мамалыга и как ее приготовить, опираясь на советы эксперта. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Мамалыга традиционно считается визитной карточкой Молдовы. Неважно, впервые вы в этой стране, или постоянный гость – вас на каждом шагу попытаются накормить аутентичным блюдом. Большинство мировых поваров убеждены в том, что мамалыга – это такая вариация итальянской поленты. При этом прямых доказательств этому до сих пор не существует.

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В Украине кукурузный деликатес появился благодаря казакам. Говорят, что знаменитый гетьман Богдан Хмельницкий позаимствовал секретный рецепт во время своего похода в Молдавию. Правда казаки внесли в этот деликатес свои коррективы: готовили кашу не из кукурузной, а с просяной муки. Варили кашу на воде и без соли, а подавали вместе с брынзой.

Особенность мамалыги заключается в том, что ее не нужно резать ножом, а сразу пробовать руками, отрывая небольшие кусочки. Такова культура этого блюда.

Мамалыга по рецепту кулинарного Youtube-канала "Все по-домашнему"

Ингредиенты:

Вода – 1 л

Кукурузная крупа – 400 г

Сливочное масло – 50 г

Смалец – 30 г

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Налить в кастрюлю воду, посолить ее. Довести до кипения и добавить смалец. Насыпать крупу. Помешивая, довести до кипения. Варить еще 5 минут на слабом огне. Добавить масло и перемешать. Растолочь мамалыгу, чтобы придать ей форму. Накрыть крышкой и на слабом огне довести до готовности. Перевести мамалыгу на тарелку и подавать с брынзой.

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