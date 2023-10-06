Молочные коржики – это настоящий вкус с детства. Несложно догадаться, что в основе выпечки – молоко и сливочное масло. Печенье получается очень ароматное, нежное, рассыпчатое и просто тает во рту. Несмотря на то, что коржики выпекаются в духовке всего 12 минут, тесту нужно обязательно дать отдохнуть.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом молочных коржиков.

Ингредиенты:

молоко – 80 мл

сахар – 150 г

сливочное масло – 80 г

яйца – 1 шт

мука – 400 г

ваниль

разрыхлитель – 10 г

соль

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно подогреть молоко до теплого состояния, насыпать в него сахар и тщательно перемешать венчиком, чтобы оно растворилось.

2. Далее добавить соль, ваниль, яйцо, сливочное масло, муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать лопаткой, замешивать тесто руками не нужно. В готовом виде оно должно быть мягким и не прилипать к рукам. Завернуть его в пленку и оставить в холодильнике на 30 минут.

3. На этом этапе нужно раскатать тесто, но не очень тонко и вырезать кружочки. Выложить на противень.

4. Выпекать коржики при температуре 200 градусов 12 минут. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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