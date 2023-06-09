Молодая тушеная капуста: как вкусно приготовить перекус на скорую руку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Молодая тушеная капуста: как вкусно приготовить перекус на скорую руку

Молодая капуста может служит основой для приготовления голубцов, супов и легких салатов. Кроме того, ее можно вкусно тушить в соусе, с овощами или мясом. Она отлично держит форму, хрустящая и не разваривается.

Шеф-повар Дмитрий Бахметиев (dmytro.bakhmetyev) на своей странице в Instagram поделился рецептом молодой тушеной капусты со сметаной и томатной пастой.

Ингредиенты:

Рецепт молодой тушеной капусты
  • молодая капуста – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • мука – 1 ст. л.
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  • сметана – 3 ст. л.
  • томатная паста – 1 ч. л.
  • соль
  • сливочное масло для жарки
  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. Порезать капусту на четыре части, положить в кипящую воду и варить 3 минуты.

Молодая капуста

2. Тем временем приготовить соус. Для этого измельчить лук и натереть морковь на терке, обжарить все вместе на сливочном масле.

3. Добавить муку, слегка обжарить и добавить сметану. Перемешать и тушить несколько минут.

Приготовление капусты

4. Добавить томатную пасту. Перемешать и можно снимать с огня.

Готовая капуста в соусе.

5. Отварную капусту переложить в другую кастрюлю, выложить наверх соус и налить 1 ст воды, в которой варился овощ. Посыпать сверху измельченным зеленым луком. Тушить на слабом огне 15-20 минут. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить салат из молодой капусты.

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