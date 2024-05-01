Тушеная капуста

Тушеную капусту можно готовить с овощами, мясным фаршем, беконом, черносливом и яблоками. Чтобы капуста не была жесткой, кулинары советуют добавлять томатную пасту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с фрикадельками.

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Ингредиенты:

Капуста (молодая)

Растительное масло (для жарки)

Лук

Морковь

Соль, перец – по вкусу

1 чайная ложка прованских трав

300 г фарша

Яйца

Лук

Соль, перец – по вкусу

1/2 чайной ложки сушеного чеснока

Растительное масло

100 мл воды

100 мл сливок.

3 столовых ложки томатного соуса

Способ приготовления:

1. На сковороду налейте растительное масло и выложите капусту и готовьте на среднем огне. Также к ней добавьте нарезанную луковицу и одну натертую на крупной терке морковь.

2. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте прованские травы и готовьте под закрытой крышкой на маленьком огне.

3. Тем временем к фаршу добавьте 1 яйцо, мелкую нарезанную луковицу, соль перец и пол чайной ложки сушеного чеснока. Хорошо перемешайте и сделайте маленькие шарики.

4. Обжарьте на сковороде с обеих сторон, затем добавляем воду, сливки и томатный соус. Еще несколько минут протушите.

5. И отправьте это все в капусту, все хорошо перемешайте и еще готовьте 2-3 минуты под закрытой крышкой.

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