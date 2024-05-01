Молодая тушеная капуста с фрикадельками и соусом: рецепт бюджетного и сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
54
Молодая тушеная капуста с фрикадельками и соусом: рецепт бюджетного и сытного блюда для ужина

Тушеную капусту можно готовить с овощами, мясным фаршем, беконом, черносливом и яблоками. Чтобы капуста не была жесткой, кулинары советуют добавлять томатную пасту. 

С чем приготовить вкусную тушеную капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с фрикадельками.

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Капуста (молодая)
  • Растительное масло (для жарки)
  • Лук
  • Морковь
  • Соль, перец – по вкусу
  • 1 чайная ложка прованских трав
  • 300 г фарша
  • Яйца
  • Лук
  • Соль, перец – по вкусу 
  • 1/2 чайной ложки сушеного чеснока 
  • Растительное масло 
  • 100 мл воды 
  • 100 мл сливок.
  • 3 столовых ложки томатного соуса

Способ приготовления: 

1. На сковороду налейте растительное масло и выложите капусту и готовьте на среднем огне. Также к ней добавьте нарезанную луковицу и одну натертую на крупной терке морковь.

Морковь с капустой

2. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте прованские травы и готовьте под закрытой крышкой на маленьком огне.

Тушеная капуста

3. Тем временем к фаршу добавьте 1 яйцо, мелкую нарезанную луковицу, соль перец и пол чайной ложки сушеного чеснока. Хорошо перемешайте и сделайте маленькие шарики.

Фарш для фрикаделек

4. Обжарьте на сковороде с обеих сторон, затем добавляем воду, сливки и томатный соус. Еще несколько минут протушите.

Соус для фрикаделек

5. И отправьте это все в капусту, все хорошо перемешайте и еще готовьте 2-3 минуты под закрытой крышкой.

Тушеная капуста с мясными фрикадельками

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты