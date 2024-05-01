Молодая тушеная капуста с фрикадельками и соусом: рецепт бюджетного и сытного блюда для ужина
Тушеную капусту можно готовить с овощами, мясным фаршем, беконом, черносливом и яблоками. Чтобы капуста не была жесткой, кулинары советуют добавлять томатную пасту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с фрикадельками.
Ингредиенты:
- Капуста (молодая)
- Растительное масло (для жарки)
- Лук
- Морковь
- Соль, перец – по вкусу
- 1 чайная ложка прованских трав
- 300 г фарша
- Яйца
- Лук
- Соль, перец – по вкусу
- 1/2 чайной ложки сушеного чеснока
- Растительное масло
- 100 мл воды
- 100 мл сливок.
- 3 столовых ложки томатного соуса
Способ приготовления:
1. На сковороду налейте растительное масло и выложите капусту и готовьте на среднем огне. Также к ней добавьте нарезанную луковицу и одну натертую на крупной терке морковь.
2. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте прованские травы и готовьте под закрытой крышкой на маленьком огне.
3. Тем временем к фаршу добавьте 1 яйцо, мелкую нарезанную луковицу, соль перец и пол чайной ложки сушеного чеснока. Хорошо перемешайте и сделайте маленькие шарики.
4. Обжарьте на сковороде с обеих сторон, затем добавляем воду, сливки и томатный соус. Еще несколько минут протушите.
5. И отправьте это все в капусту, все хорошо перемешайте и еще готовьте 2-3 минуты под закрытой крышкой.
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