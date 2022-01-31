Холодец из семги: как сделать бульон прозрачным

В Украине одним из самых популярных блюд на каждом праздновании является холодец. Традиционно его готовят из свинины или курятины. Но это занимает достаточно много времени. Поэтому интересной альтернативой мясному заливному может стать рыбный холодец из семги. Продукт очень нежный, ароматный, из него выходит насыщенный вкусный бульон. Блюдо не только удивит своим вкусом, но и прекрасно дополнит праздничный стол эффектным внешним видом.

Идея опубликована на странице food_kuhnya в Instagram.

Ингредиенты:

семга (филе) – 500 г

миндаль – горсть

изюм – горсть

яйца перепелиные – 5 штук

морковь – 1 шт

лавровый лист – 1 шт

гвоздика – 1 шт

перец горошком – 5 шт

соль – по вкусу

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желатин – 20 г

вода – 1 л

зелень

Способ приготовления :

1. Рыбное филе промыть, просушить полотенцем, нарезать на большие кусочки.

2. Морковь почистить, с помощью овощерезки порезать на ленты.

3. В кастрюлю налить воду, дать вскипеть, положить лавровый лист, гвоздику, черный перец горошком, соль по вкусу, ленты моркови.

4. Варить 5 – 7 минут, осторожно достать слайсы.

5. Положить в бульон кусочки рыбы, довести до кипения, варить 10 минут на небольшом огне, чтобы бульон не помутнел.

6. Попробовать, если нужно – посолить.

7. Рыбу осторожно достать, процедить бульон, остудить, всыпать в него быстрорастворимый желатин.

8. Поставить на небольшой огонь, нагреть до 60 градусов, постоянно помешивая не доводя до кипения.

9. Миндаль и изюм залить кипятком на десять минут, затем просушить бумажной салфеткой.

10. Яйца отварить, почистить, разрезать пополам.

11. В тарелку для холодца разложить кусочки рыбы, ленты моркови завернуты в спираль, половинки перепелиных яиц, миндаль и изюм.

12. Украсить веточками зелени, осторожно залить теплым бульоном и поставить в холодильник до полного застывания.

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