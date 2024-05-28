Молодой картофель появляется на полках магазинов в тот период времени, когда природа начинает расцветать. Этот овощ, вместе с первыми лучиками солнца, ассоциируется с началом романтического периода года. Возможно, это и есть причина, почему молодой картофель обожают практически все. А возможно, это происходит из-за ее невероятного вкуса и аромата.

У каждой хозяйки есть собственный рецепт приготовления картофеля, но лучшим из них, конечно, тот, который использовали наши бабушки. Именно этот рецепт возвращает нас в детство и внушает самые теплые воспоминания. Рецептом приготовления молодого картофеля в Instagram поделилась фудблогер с ником ann and food.

Ингредиенты

Молодой картофель

Масло

Сливочное масло

Чеснок

Укроп

Соль

Способ приготовления

1. Молодой картофель чистим, моем и отвариваем в подсоленной воде до готовности.

2. Сливаем воду из картофеля, а в кастрюлю, в которой она варилась, добавляем масло и сливочное масло. Растапливаем на маленьком огне.

3. Сразу возвращаем картофель в кастрюлю, сверху присыпаем укропом и чесноком и хорошо перемешиваем.

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