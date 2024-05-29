Сезон молодого картофеля начат. Его чаще всего подают со сметаной и зеленью. Овощ очень ароматный и даже сладковатый – настоящий вкус детства. А если вам нужно сделать сытный обед – приготовьте молодой картофель с запеченными куриными голенями.

Идея приготовления молодого картофеля с запеченными голенями для сытного обеда опубликована на странице фуд-блогера с ником foodblog95 в Instagram. Голени нужно замариновать в специях.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1,5 кг

сливочное масло – 100 г

укроп – пучок

соль по вкусу

Ингредиенты для мяса:

голени – 1 кг

соль

сухой чеснок, паприка, хмели-сунели

растительное масло

Способ приготовления картофеля:

1. Молодой картофель промыть и очистить от кожуры.

2. Пересыпать в кастрюлю.

3. Залить холодной водой.

4. Готовить на среднем огне.

5. Когда вода закипела – добавить соль и варить до готовности.

6. Слить воду.

7. К картофелю добавить сливочное масло и измельченный укроп.

8. Тщательно перемешать

Способ приготовления голеней:

1. Голени посыпать солью, специями и влить растительное масло.

2. Хорошо смазать каждую голень.

3. Поставить мариноваться в холодильник на несколько часов.

4. Замаринованные голени переложить в рукав для запекания.

5. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

6. Достать из духовки.

7. Разрезать рукав, перевернуть мясо.

8. Увеличить температуру духовки до 200 градусов.

9. Запекать голени еще 10-15 минут до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: