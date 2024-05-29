Молодой картофель с куриными голенями на обед: как приготовить блюдо родом из детства
Сезон молодого картофеля начат. Его чаще всего подают со сметаной и зеленью. Овощ очень ароматный и даже сладковатый – настоящий вкус детства. А если вам нужно сделать сытный обед – приготовьте молодой картофель с запеченными куриными голенями.
Идея приготовления молодого картофеля с запеченными голенями для сытного обеда опубликована на странице фуд-блогера с ником foodblog95 в Instagram. Голени нужно замариновать в специях.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1,5 кг
- сливочное масло – 100 г
- укроп – пучок
- соль по вкусу
Ингредиенты для мяса:
- голени – 1 кг
- соль
- сухой чеснок, паприка, хмели-сунели
- растительное масло
Способ приготовления картофеля:
1. Молодой картофель промыть и очистить от кожуры.
2. Пересыпать в кастрюлю.
3. Залить холодной водой.
4. Готовить на среднем огне.
5. Когда вода закипела – добавить соль и варить до готовности.
6. Слить воду.
7. К картофелю добавить сливочное масло и измельченный укроп.
8. Тщательно перемешать
Способ приготовления голеней:
1. Голени посыпать солью, специями и влить растительное масло.
2. Хорошо смазать каждую голень.
3. Поставить мариноваться в холодильник на несколько часов.
4. Замаринованные голени переложить в рукав для запекания.
5. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
6. Достать из духовки.
7. Разрезать рукав, перевернуть мясо.
8. Увеличить температуру духовки до 200 градусов.
9. Запекать голени еще 10-15 минут до румяной корочки.
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