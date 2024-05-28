Молодой картофель с сыром: блюдо, которое точно понравится всем
Весной, пожалуй, все ждут появления молодого картофеля. Именно в это время овощ приобретает удивительный вкус, который почти кардинально отличается от того, к которому мы привыкли зимой. Поэтому, если вы любите молодой картофель, то этот рецепт его приготовления точно придется по вкусу.
Им в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она рассказала, что еще, кроме сыра, следует добавить к молодому картофелю, чтобы блюдо получилось удачным.
Ингредиенты
- Молодой картофель – 1 кг
- Соль
- Чеснок – 2 зуб
- Укроп
- Сливочное масло – 100 гр
- Масло
- Сыр Раклет – 100 гр (или Гауда, Камамбер, Горгонзола, Эдам, Маасдам, Ементаль_
Способ приготовления
1. Картошку варить в течение 15-20 мин.
2. Слить воду и убрать лишнюю влагу салфетками.
3. В сковороду влить и добавить масло. Всыпать картофель и жарить до золотистого цвета.
4. В конце добавить измельченный чеснок и укроп.
5. На сковороде расплавить сыр и при подаче вылить в картофель.
6. Блюдо сразу подавать к столу и пробовать пока не застыл сыр.
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