Весной, пожалуй, все ждут появления молодого картофеля. Именно в это время овощ приобретает удивительный вкус, который почти кардинально отличается от того, к которому мы привыкли зимой. Поэтому, если вы любите молодой картофель, то этот рецепт его приготовления точно придется по вкусу.

Им в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она рассказала, что еще, кроме сыра, следует добавить к молодому картофелю, чтобы блюдо получилось удачным.

Ингредиенты

Молодой картофель – 1 кг

Соль

Чеснок – 2 зуб

Укроп

Сливочное масло – 100 гр

Видео дня

Масло

Сыр Раклет – 100 гр (или Гауда, Камамбер, Горгонзола, Эдам, Маасдам, Ементаль_

Способ приготовления

1. Картошку варить в течение 15-20 мин.

2. Слить воду и убрать лишнюю влагу салфетками.

3. В сковороду влить и добавить масло. Всыпать картофель и жарить до золотистого цвета.

4. В конце добавить измельченный чеснок и укроп.

5. На сковороде расплавить сыр и при подаче вылить в картофель.

6. Блюдо сразу подавать к столу и пробовать пока не застыл сыр.

На OBOZ.UA можно найти и другие блюда из картофеля: