Молодой жареный картофель с чесноком: вкуснее вы еще не пробовали

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Молодой жареный картофель с чесноком: вкуснее вы еще не пробовали

В каком бы виде ни подавался молодой картофель – вы всегда получите невероятно вкусное блюдо. Этот овощ является одним из самых популярных с момента наступления лета и не зря, ведь его вкус невозможно ни с чем сравнить.

Фудблогер с ником tastystories feed в Instagram опубликовала рецепт приготовления молодого картофеля с чесноком. По ее словам, это самый вкусный жареный картофель, который она когда-либо пробовала.

Молодой жареный картофель с чесноком: вкуснее вы еще не пробовали

Ингредиенты

  • Маленький молодой картофель – 1 кг
  • Чеснок – 3 зуб
  • Укроп – 3 веточки
  • Масло для жарки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

1. Картофель моем и просушиваем полотенцем.

Молодой жареный картофель с чесноком: вкуснее вы еще не пробовали

2. На сковороде разогреваем масло или смалец и выкладываем картофель. Сначала обжариваем на высоком огне пару минут помешивая, затем накрываем крышку и жарим. Время от времени мешаем.

Молодой жареный картофель с чесноком: вкуснее вы еще не пробовали

3. Через 10 минут снимаем крышку, и жарим без нее до готовности.

Молодой жареный картофель с чесноком: вкуснее вы еще не пробовали

4. Как только картофель будет готов, выжимаем чеснок, добавляем нарезанный укроп и соль и жарим на медленном огне еще несколько минут.

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