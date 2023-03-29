Морковь по-корейски является одной из самых простых в приготовлении и очень вкусных закусок. Для более пикантного вкуса лучше всего добавить специи и чеснок. Если же вы хотите не острое блюдо, можно добавить сахар.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной, пикантной моркови по-корейски, которая готовится с чесноком.

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Ингредиенты:

Морковь – 500 г

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 1/2 ст.л

Смесь перцев – 1/4 ч. л.

Приправа к моркови по-корейски

Чеснок – 4 зуб.

Уксус – 1,5 ст. л.

Масло растительное – 50 мл

Способ приготовления:

1. Морковь очистите и натрите на специальную терку. Добавьте смесь перцев, сахар, соль, чеснок давим через пресс, уксус и хорошо перемешиваем.

2. В сотейник налейте растительное масло, добавьте приправу и на маленьком огне помешивая доведите до кипения.

3. Снимите с плиты смесь из масла и приправы и залейте морковь, обязательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 1 час или больше.

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