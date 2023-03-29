Морковь по-корейски: как по-новому приготовить вкусную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт моркови по-корейски

Морковь по-корейски является одной из самых простых в приготовлении и очень вкусных закусок. Для более пикантного вкуса лучше всего добавить специи и чеснок. Если же вы хотите не острое блюдо, можно добавить сахар. 

Как вкусно приготовить морковь по-корейски

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной, пикантной моркови по-корейски, которая готовится с чесноком. 

Рецепт моркови по-корейски
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Ингредиенты:

  • Морковь – 500 г
  • Соль – 1/2 ч. л. 
  • Сахар – 1/2 ст.л
  • Смесь перцев – 1/4 ч. л. 
  • Приправа к моркови по-корейски
  • Чеснок – 4 зуб. 
  • Уксус – 1,5 ст. л. 
  • Масло растительное – 50 мл

Способ приготовления:

1. Морковь очистите и натрите на специальную терку. Добавьте смесь перцев, сахар, соль, чеснок давим через пресс, уксус и хорошо перемешиваем.

Приготовление моркови по-корейски

2. В сотейник налейте растительное масло, добавьте приправу и на маленьком огне помешивая доведите до кипения.

Маринад для моркови

3. Снимите с плиты смесь из масла и приправы и залейте морковь, обязательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 1 час или больше.

Готовая морковь по-корейски

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