Морковь по-корейски: как по-новому приготовить вкусную закуску
Морковь по-корейски является одной из самых простых в приготовлении и очень вкусных закусок. Для более пикантного вкуса лучше всего добавить специи и чеснок. Если же вы хотите не острое блюдо, можно добавить сахар.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной, пикантной моркови по-корейски, которая готовится с чесноком.
Ингредиенты:
- Морковь – 500 г
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 1/2 ст.л
- Смесь перцев – 1/4 ч. л.
- Приправа к моркови по-корейски
- Чеснок – 4 зуб.
- Уксус – 1,5 ст. л.
- Масло растительное – 50 мл
Способ приготовления:
1. Морковь очистите и натрите на специальную терку. Добавьте смесь перцев, сахар, соль, чеснок давим через пресс, уксус и хорошо перемешиваем.
2. В сотейник налейте растительное масло, добавьте приправу и на маленьком огне помешивая доведите до кипения.
3. Снимите с плиты смесь из масла и приправы и залейте морковь, обязательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 1 час или больше.
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