Морковь по-корейски в домашних условиях: рецепт пряной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Вкусная морковь по-корейски

Морковь по-корейски – идеальная закуска, которую можно есть как самостоятельное блюдо, а также добавлять в салаты. Готовить морковь по-корейски можно в домашних условиях со специями, чесноком и есть ее можно уже через несколько часов. 

Как вкусно приготовить морковь по-корейски

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной моркови по-корейски с молотым кориандром и чесноком. 

Рецепт моркови
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Ингредиенты: 

  • Морковь – 500 г
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л. 
  • Молотый кориандр – 1 ст. л. (свежий)
  • Острый красный перец – 1/3 ч. л.
  • Чеснок – 2-3 зуб. 
  • Оцет 6% – 2 ст. л. (винный или рисовый, яблочный)
  • Подсолнечное масло – 60 мл (4 ст. л.)

Способ приготовления: 

1. Очистите морковь и замочите в холодной воде на одно время (она наберет сочности).

Морковь для приготовления блюда

2. Натрите на терке, добавьте все специи.

Приготовление моркови

3. Подсолнечное масло нагрейте в сотейнике и вылейте на специи.

Масло со специями

4. Маринуйте в холодильнике 12 часов, в герметичной посуде.

Готовая морковь

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