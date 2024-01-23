Морковь по-корейски – идеальная закуска, которую можно есть как самостоятельное блюдо, а также добавлять в салаты. Готовить морковь по-корейски можно в домашних условиях со специями, чесноком и есть ее можно уже через несколько часов.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной моркови по-корейски с молотым кориандром и чесноком.

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Ингредиенты:

Морковь – 500 г

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Молотый кориандр – 1 ст. л. (свежий)

Острый красный перец – 1/3 ч. л.

Чеснок – 2-3 зуб.

Оцет 6% – 2 ст. л. (винный или рисовый, яблочный)

Подсолнечное масло – 60 мл (4 ст. л.)

Способ приготовления:

1. Очистите морковь и замочите в холодной воде на одно время (она наберет сочности).

2. Натрите на терке, добавьте все специи.

3. Подсолнечное масло нагрейте в сотейнике и вылейте на специи.

4. Маринуйте в холодильнике 12 часов, в герметичной посуде.

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