Морковь по-корейски в домашних условиях: рецепт пряной закуски
Морковь по-корейски – идеальная закуска, которую можно есть как самостоятельное блюдо, а также добавлять в салаты. Готовить морковь по-корейски можно в домашних условиях со специями, чесноком и есть ее можно уже через несколько часов.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной моркови по-корейски с молотым кориандром и чесноком.
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Ингредиенты:
- Морковь – 500 г
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Молотый кориандр – 1 ст. л. (свежий)
- Острый красный перец – 1/3 ч. л.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Оцет 6% – 2 ст. л. (винный или рисовый, яблочный)
- Подсолнечное масло – 60 мл (4 ст. л.)
Способ приготовления:
1. Очистите морковь и замочите в холодной воде на одно время (она наберет сочности).
2. Натрите на терке, добавьте все специи.
3. Подсолнечное масло нагрейте в сотейнике и вылейте на специи.
4. Маринуйте в холодильнике 12 часов, в герметичной посуде.
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