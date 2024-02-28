Морковь по-корейски – очень бюджетная и вкусная закуска. Она отлично подойдет и на праздничный стол, и просто на обед или ужин. А самое главное, что приготовить ее можно всего за 10 минут.

Идея приготовления моркови по-корейски за 10 минут опубликована на странице фудблогера danilchenko_77 в Instagram. Особую пикантность добавляют специи.

Ингредиенты:

морковь – 1 кг

уксус – 4-5 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика

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молотый кориандр и черный перец

растительное масло – 200 мл

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Морковь почистить.

2. Натереть.

3. Добавить сахар, уксус, чеснок.

4. Засыпать специи.

5. Залить холодной водой.

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