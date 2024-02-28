Морковь по-корейски за 10 минут: как приготовить элементарную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Морковь по-корейски за 10 минут: как приготовить элементарную закуску

Морковь по-корейски – очень бюджетная и вкусная закуска. Она отлично подойдет и на праздничный стол, и просто на обед или ужин. А самое главное, что приготовить ее можно всего за 10 минут.

Идея приготовления моркови по-корейски за 10 минут опубликована на странице фудблогера danilchenko_77 в Instagram. Особую пикантность добавляют специи.

Морковь по-корейски за 10 минут: как приготовить элементарную закуску

Ингредиенты:

  • морковь – 1 кг
  • уксус – 4-5 ст.л.
  • сахар – 3 ст.л.
  • чеснок – 1-2 зубчика
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  • молотый кориандр и черный перец
  • растительное масло – 200 мл
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

 

1. Морковь почистить.

Морковь по-корейски за 10 минут: как приготовить элементарную закуску

2. Натереть.

Морковь по-корейски за 10 минут: как приготовить элементарную закуску

3. Добавить сахар, уксус, чеснок.

Морковь по-корейски за 10 минут: как приготовить элементарную закуску

4. Засыпать специи.

5. Залить холодной водой.

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