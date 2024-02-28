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Морковь по-корейски за 10 минут: как приготовить элементарную закуску
Морковь по-корейски – очень бюджетная и вкусная закуска. Она отлично подойдет и на праздничный стол, и просто на обед или ужин. А самое главное, что приготовить ее можно всего за 10 минут.
Идея приготовления моркови по-корейски за 10 минут опубликована на странице фудблогера danilchenko_77 в Instagram. Особую пикантность добавляют специи.
Ингредиенты:
- морковь – 1 кг
- уксус – 4-5 ст.л.
- сахар – 3 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- молотый кориандр и черный перец
- растительное масло – 200 мл
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Морковь почистить.
2. Натереть.
3. Добавить сахар, уксус, чеснок.
4. Засыпать специи.
5. Залить холодной водой.
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