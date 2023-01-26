Одна из самых вкусных, пикантных закусок – морковь по-корейски, которую очень легко можно приготовить дома. Для того, чтобы она была вкусной – не жалейте специй, чеснока, масла.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной, острой моркови по-корейски, которую можно есть уже через 2-3 часа.

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Ингредиенты:

морковь – 500 г

чеснок – 4 зуб.

соевый соус – 30 мл

уксус – 1,5 ст. л.

растительное масло – 300 мл

сахар – 1,5 ст. л.

молотый перец – 1/2 ч. л.

кориандр молотый – 1/2 ч. л.

острый перец

Способ приготовления:

1. Очистите и натрите на терке морковь.

2. Чеснок также натрите или нарежьте вместе с острым перцем, добавьте в морковь, перемешайте.

3. Маринад: смешайте все ингредиенты, залейте морковь, можно накрыть пищевой пленкой.

4. Оставьте мариноваться на 2-3 часа.

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