Морковь по-корейски за 2 часа: как приготовить самый вкусный маринад

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт моркови по-корейски

Одна из самых вкусных, пикантных закусок – морковь по-корейски, которую очень легко можно приготовить дома. Для того, чтобы она была вкусной – не жалейте специй, чеснока, масла.

Морковь по-корейски

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной, острой моркови по-корейски, которую можно есть уже через 2-3 часа.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • морковь – 500 г
  • чеснок – 4 зуб.
  • соевый соус – 30 мл
  • уксус – 1,5 ст. л.
  • растительное масло – 300 мл
  • сахар – 1,5 ст. л.
  • молотый перец – 1/2 ч. л.
  • кориандр молотый – 1/2 ч. л.
  • острый перец

Способ приготовления:

1. Очистите и натрите на терке морковь.

Как вкусно приготовить морковь по-корейски

2. Чеснок также натрите или нарежьте вместе с острым перцем, добавьте в морковь, перемешайте.

Сырой чеснок

3. Маринад: смешайте все ингредиенты, залейте морковь, можно накрыть пищевой пленкой.

Сколько мариновать морковь

4. Оставьте мариноваться на 2-3 часа.

Готовая морковь

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