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Морковь по-корейски за 2 часа: как приготовить самый вкусный маринад
Одна из самых вкусных, пикантных закусок – морковь по-корейски, которую очень легко можно приготовить дома. Для того, чтобы она была вкусной – не жалейте специй, чеснока, масла.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной, острой моркови по-корейски, которую можно есть уже через 2-3 часа.
Ингредиенты:
- морковь – 500 г
- чеснок – 4 зуб.
- соевый соус – 30 мл
- уксус – 1,5 ст. л.
- растительное масло – 300 мл
- сахар – 1,5 ст. л.
- молотый перец – 1/2 ч. л.
- кориандр молотый – 1/2 ч. л.
- острый перец
Способ приготовления:
1. Очистите и натрите на терке морковь.
2. Чеснок также натрите или нарежьте вместе с острым перцем, добавьте в морковь, перемешайте.
3. Маринад: смешайте все ингредиенты, залейте морковь, можно накрыть пищевой пленкой.
4. Оставьте мариноваться на 2-3 часа.
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