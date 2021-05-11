Морковно-яблочные сырники без муки в духовке: диетический рецепт

Сырники у большинства ассоциируются с утром и неспешным завтраком. Существует множество рецептов этого блюда на любой вкус, начиная от классических, заканчивая солеными.
Но сегодня редакция FoodOboz предлагает вам рецепт морковно-яблочных сырников с ванильным соусом в духовке.
Ингредиенты:
творог – 250-300 г
яйца – 2 шт.
морковь – 2 шт.
яблоки – 3 шт.
корица – 10 г
ваниль – 10 г
сахар – 4 ст. л.
манка – 4 ст. л.
молоко – 1 стакан
изюм – 20-30 г
Способ приготовления:
Яблоки и морковь хорошо очистите от кожуры, натрите на терке и добавьте корицу.
Творог смешайте с яйцами, добавьте сахар, ваниль, манку, хорошо вымоченный изюм, щепотку соли и все хорошо перемешайте.
Творожную массу аккуратно смешайте с яблоками и морковью.
Хорошо смочите руки и формируйте сырники, выложите их на противень, заранее его застелите пергаментом. Готовые сырники отправьте в духовку на 25-30 минут.
Соус:
2 желтка разотрите с сахаром, добавьте молоко, ваниль и варите, пока смесь не загустеет. Готовым соусом полейте горячие сырники.
Перед подачей можно добавить любые фрукты, орехи, сухофрукты, цукаты – по вкусу. А вместо соуса можно взять просто сметану.
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