Морковно-яблочные сырники без муки в духовке: диетический рецепт

Сырники у большинства ассоциируются с утром и неспешным завтраком. Существует множество рецептов этого блюда на любой вкус, начиная от классических, заканчивая солеными.

Но сегодня редакция FoodOboz предлагает вам рецепт морковно-яблочных сырников с ванильным соусом в духовке.

Ингредиенты:

творог – 250-300 г

яйца – 2 шт.

морковь – 2 шт.

яблоки – 3 шт.

корица – 10 г

ваниль – 10 г

сахар – 4 ст. л.

манка – 4 ст. л.

молоко – 1 стакан

изюм – 20-30 г

Способ приготовления:

Яблоки и морковь хорошо очистите от кожуры, натрите на терке и добавьте корицу. Творог смешайте с яйцами, добавьте сахар, ваниль, манку, хорошо вымоченный изюм, щепотку соли и все хорошо перемешайте. Творожную массу аккуратно смешайте с яблоками и морковью. Хорошо смочите руки и формируйте сырники, выложите их на противень, заранее его застелите пергаментом. Готовые сырники отправьте в духовку на 25-30 минут.

Соус:

2 желтка разотрите с сахаром, добавьте молоко, ваниль и варите, пока смесь не загустеет. Готовым соусом полейте горячие сырники.

Перед подачей можно добавить любые фрукты, орехи, сухофрукты, цукаты – по вкусу. А вместо соуса можно взять просто сметану.

Сырники с клубникой. Источник: pixabay.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выбрать и приготовить молодые кабачки дома так, чтобы сохранить все полезные компоненты овощей.

Ученые рассказали, чем полезна зелень и сколько нужно съедать за день взрослому человеку, а также – к каким блюдам ее можно добавить.

Что будет с организмом, если отказаться от употребления супов, а также – как нужно правильно готовить первые блюда так, чтобы они были полезны.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся