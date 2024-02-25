Морковные вафли, которые идеально подойдут для перекуса в школу: легкий рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
150
Морковные вафли, которые идеально подойдут для перекуса в школу: легкий рецепт

Вафли, которые у нас принято называть "бельгийскими", обожают практически все. Но сегодня предлагаем приготовить вафли с добавлением моркови, благодаря которой их вкус раскроется полностью и понравится даже требовательным детям.

Рецептом морковных вафель поделилась фудблогер с ником zefirka_recipes. Она в Instagram рассказала, какие именно ингредиенты нужно добавить, чтобы блюдо получилось идеальным.

Морковные вафли, которые идеально подойдут для перекуса в школу: легкий рецепт

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 40 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
Видео дня
  • Сливочное масло – 60 гр
  • Молоко – 120 гр
  • Мука – 200 гр
  • Разрыхлитель – 10 гр
  • Морковь – 1 шт

Способ приготовления

1. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром.

Морковные вафли, которые идеально подойдут для перекуса в школу: легкий рецепт

2. Добавляем молоко, растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.

Морковные вафли, которые идеально подойдут для перекуса в школу: легкий рецепт

3. Морковь чистим и натираем на мелкой терке. Добавляем в тесто и перемешиваем.

4. По желанию добавляем корицу.

5. Жарим в вафельнице до готовности. На это уйдет примерно 4 минуты.

Морковные вафли, которые идеально подойдут для перекуса в школу: легкий рецепт

6. Подаем с фруктами, джемом, сгущенкой, шоколадом или медом с орешками.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные рецепты:

Сейчас мы готовим

Все рецепты