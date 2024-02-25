Вафли, которые у нас принято называть "бельгийскими", обожают практически все. Но сегодня предлагаем приготовить вафли с добавлением моркови, благодаря которой их вкус раскроется полностью и понравится даже требовательным детям.

Рецептом морковных вафель поделилась фудблогер с ником zefirka_recipes. Она в Instagram рассказала, какие именно ингредиенты нужно добавить, чтобы блюдо получилось идеальным.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Сахар – 40 гр

Ванильный сахар – 10 гр

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Сливочное масло – 60 гр

Молоко – 120 гр

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Морковь – 1 шт

Способ приготовления

1. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавляем молоко, растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.

3. Морковь чистим и натираем на мелкой терке. Добавляем в тесто и перемешиваем.

4. По желанию добавляем корицу.

5. Жарим в вафельнице до готовности. На это уйдет примерно 4 минуты.

6. Подаем с фруктами, джемом, сгущенкой, шоколадом или медом с орешками.

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