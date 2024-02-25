Морковные вафли, которые идеально подойдут для перекуса в школу: легкий рецепт
Вафли, которые у нас принято называть "бельгийскими", обожают практически все. Но сегодня предлагаем приготовить вафли с добавлением моркови, благодаря которой их вкус раскроется полностью и понравится даже требовательным детям.
Рецептом морковных вафель поделилась фудблогер с ником zefirka_recipes. Она в Instagram рассказала, какие именно ингредиенты нужно добавить, чтобы блюдо получилось идеальным.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 40 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Сливочное масло – 60 гр
- Молоко – 120 гр
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
- Морковь – 1 шт
Способ приготовления
1. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавляем молоко, растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.
3. Морковь чистим и натираем на мелкой терке. Добавляем в тесто и перемешиваем.
4. По желанию добавляем корицу.
5. Жарим в вафельнице до готовности. На это уйдет примерно 4 минуты.
6. Подаем с фруктами, джемом, сгущенкой, шоколадом или медом с орешками.
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