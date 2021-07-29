Мороженое "Сникерс" из пяти ингредиентов: 2 способа приготовления

Мороженое – вкусный молочный продукт, который обожают взрослые и дети, особенно – в летний период. Но часто это лакомство является не безопасным, если оно магазинное, поэтому лучше всего его готовить дома – самостоятельно.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 2 рецепта вкуснейшего мороженного "Сникерс", которое точно станет вашим любимым домашним угощением.

1. Мороженое с соленой карамелью и шоколадом

Ингредиенты:

жирные сливки – 500 мл

соленая карамель – 250 г

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темный школад – 50-60 г

жареный арахис – 40 г

Способ приготовления:

Взбейте хорошо охлажденные сливки, добавьте карамель. Поджарьте арахис, немного присолите, измельчите в блендере или при помощи ножа. Шоколад также порежьте или побейте скалкой. Смешайте все ингредиенты и переложите контейнер, отправьте на 1,5 часа в морозилку. После – достаньте и хорошо перемешайте, эту процедуру повторяйте каждые 1,5 часа. Перед подачей мороженое можно полить горячим шоколадом, добавить свежие ягоды или фрукты.

2. Мороженое со сгущенкой

Ингредиенты:

сгущеное молоко вареное – 100 г

жирные сливки – 300 мл

черный шоколад – 100 г

арахис – 100 г

арахисовое масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Взбейте сливки, добавьте сгущеное молоко. Шоколад измельчите. Орехи поджарьте и немного подсолите, это будет оттенять сладость. Смешайте все ингредиенты, добавьте арахисовое масло, перемешайте, переложите мороженое в контейнер и на 2 часа отправьте в морозилку. После – достаньте и перемешайте, снова отправьте в морозилку и так сделайте несколько раз, чтобы не образовывались льдинки.

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