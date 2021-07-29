Мороженое "Сникерс" из пяти ингредиентов: 2 способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Мороженое 'Сникерс'

Мороженое – вкусный молочный продукт, который обожают взрослые и дети, особенно – в летний период. Но часто это лакомство является не безопасным, если оно магазинное, поэтому лучше всего его готовить дома – самостоятельно.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 2 рецепта вкуснейшего мороженного "Сникерс", которое точно станет вашим любимым домашним угощением.

1. Мороженое с соленой карамелью и шоколадом

Как выбрать мороженое

Ингредиенты:

  • жирные сливки – 500 мл

  • соленая карамель – 250 г

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  • темный школад – 50-60 г

  • жареный арахис – 40 г

Способ приготовления:

  1. Взбейте хорошо охлажденные сливки, добавьте карамель.

  2. Поджарьте арахис, немного присолите, измельчите в блендере или при помощи ножа.

  3. Шоколад также порежьте или побейте скалкой.

  4. Смешайте все ингредиенты и переложите контейнер, отправьте на 1,5 часа в морозилку.

  5. После – достаньте и хорошо перемешайте, эту процедуру повторяйте каждые 1,5 часа.

  6. Перед подачей мороженое можно полить горячим шоколадом, добавить свежие ягоды или фрукты.

2. Мороженое со сгущенкой

Как приготовить домашнее мороженое

Ингредиенты:

  • сгущеное молоко вареное – 100 г

  • жирные сливки – 300 мл

  • черный шоколад – 100 г

  • арахис – 100 г

  • арахисовое масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Взбейте сливки, добавьте сгущеное молоко.

  2. Шоколад измельчите.

  3. Орехи поджарьте и немного подсолите, это будет оттенять сладость.

  4. Смешайте все ингредиенты, добавьте арахисовое масло, перемешайте, переложите мороженое в контейнер и на 2 часа отправьте в морозилку.

  5. После – достаньте и перемешайте, снова отправьте в морозилку и так сделайте несколько раз, чтобы не образовывались льдинки.

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