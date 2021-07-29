Мороженое "Сникерс" из пяти ингредиентов: 2 способа приготовления
Мороженое – вкусный молочный продукт, который обожают взрослые и дети, особенно – в летний период. Но часто это лакомство является не безопасным, если оно магазинное, поэтому лучше всего его готовить дома – самостоятельно.
Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 2 рецепта вкуснейшего мороженного "Сникерс", которое точно станет вашим любимым домашним угощением.
1. Мороженое с соленой карамелью и шоколадом
Ингредиенты:
жирные сливки – 500 мл
соленая карамель – 250 г
темный школад – 50-60 г
жареный арахис – 40 г
Способ приготовления:
Взбейте хорошо охлажденные сливки, добавьте карамель.
Поджарьте арахис, немного присолите, измельчите в блендере или при помощи ножа.
Шоколад также порежьте или побейте скалкой.
Смешайте все ингредиенты и переложите контейнер, отправьте на 1,5 часа в морозилку.
После – достаньте и хорошо перемешайте, эту процедуру повторяйте каждые 1,5 часа.
Перед подачей мороженое можно полить горячим шоколадом, добавить свежие ягоды или фрукты.
2. Мороженое со сгущенкой
Ингредиенты:
сгущеное молоко вареное – 100 г
жирные сливки – 300 мл
черный шоколад – 100 г
арахис – 100 г
арахисовое масло – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
Взбейте сливки, добавьте сгущеное молоко.
Шоколад измельчите.
Орехи поджарьте и немного подсолите, это будет оттенять сладость.
Смешайте все ингредиенты, добавьте арахисовое масло, перемешайте, переложите мороженое в контейнер и на 2 часа отправьте в морозилку.
После – достаньте и перемешайте, снова отправьте в морозилку и так сделайте несколько раз, чтобы не образовывались льдинки.
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