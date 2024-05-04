В последние годы японские десертные пирожные моти приобрели незаурядную популярность во всем мире. Попробовав этот десерт может показаться, что его очень сложно готовить, но на самом деле все совсем не так.

Изящный японский десерт моти можно приготовить дома, не прилагая больших усилий. Как правильно это сделать рассказала в Instagram фудблогер с ником iriska_dimitrova.

Ингредиенты

Клейкая рисовая мука – 100 гр

Сахарная пудра – 50 гр

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Кукурузный крахмал – 15 гр

Масло растительное – 1 ст.л.

Вода – 170 мл

Краситель по желанию

Ингредиенты для начинки

Мороженое – 500 гр

Способ приготовления

1.В миску всыпаем клейкую рисовую муку, сахарную пудру и кукурузный крахмал. Добавляем краситель, воду и растительное масло. Все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.

2. Вливаем тесто на разогретую сковороду и готовим на огне меньше среднего, постоянно помешивая и собирая тесто вместе.

3. Когда тесто станет однородным, без светлых капель, полупрозрачным и эластичным, готовим еще несколько минут. Не забываем постоянно вымешивать тесто лопаткой.

4. Обваливаем тесто в кукурузном крахмале, накрываем пленкой и даем остыть до комнатной температуры.

5. Для начинки с помощью специальной ложки формируем полушарики из мороженого и отправляем в морозилку, чтобы они хорошо морозились.

6. Когда тесто остынет, а начинка заморозится, присыпаем поверхность кукурузным крахмалом и раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 3 миллиметра.

7. Вырезаем кружочки, на каждый выкладываем полушарик из мороженого и подбираем края со всех сторон.

8. Хорошо залепляем и лишнее тесто отрезаем ножницами. Формируем моти и припыляем кукурузным крахмалом.

9. Отправляем моти в морозилку в герметично закрытой посуде и очень хорошо замораживаем несколько часов.

10. Перед употреблением размораживаем через холодильник до момента, когда тесто уже мягкое, а мороженое еще не растаяло.

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