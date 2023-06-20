Моцарелла за 30 минут: понадобится всего 2 компонента

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Моцарелла за 30 минут: понадобится всего 2 компонента

Моцарелла – это универсальный сыр, который часто используют для разнообразной выпечки или салатов. И вместо того, чтобы покупать такой продукт в магазинах, сделайте его в домашних условиях. Это гораздо бюджетнее, ведь понадобится всего 2 ингредиента.

Идея приготовления домашней моцареллы из 2 ингредиентов опубликована на странице блоггера Екатерины Венгерской (katya.vengerska) в Instagram. Вы сделаете такой сыр всего за 30 минут.

Моцарелла за 30 минут: понадобится всего 2 компонента

Ингредиенты:

  • домашнее молоко 3 л (можно то, которому 2-3 дня)
  • уксус 9% – 6 ст.л.
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Способ приготовления:

Моцарелла за 30 минут: понадобится всего 2 компонента

1. Греть на маленьком огне молоко и все время помешивать.

Моцарелла за 30 минут: понадобится всего 2 компонента

2. Довести его до 43 градусов (на палец: теплое, но не жжет).

3. Постепенно вводить уксус, помешивая.

Моцарелла за 30 минут: понадобится всего 2 компонента

4. Сформировать и выжать лишнюю сыворотку.

5. Нагреть сыворотку до 70 градусов и (желательно в перчатках) растягивать ее, чтобы была волокнистая.

Моцарелла за 30 минут: понадобится всего 2 компонента

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