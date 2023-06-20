Моцарелла за 30 минут: понадобится всего 2 компонента
Моцарелла – это универсальный сыр, который часто используют для разнообразной выпечки или салатов. И вместо того, чтобы покупать такой продукт в магазинах, сделайте его в домашних условиях. Это гораздо бюджетнее, ведь понадобится всего 2 ингредиента.
Идея приготовления домашней моцареллы из 2 ингредиентов опубликована на странице блоггера Екатерины Венгерской (katya.vengerska) в Instagram. Вы сделаете такой сыр всего за 30 минут.
Ингредиенты:
- домашнее молоко 3 л (можно то, которому 2-3 дня)
- уксус 9% – 6 ст.л.
Способ приготовления:
1. Греть на маленьком огне молоко и все время помешивать.
2. Довести его до 43 градусов (на палец: теплое, но не жжет).
3. Постепенно вводить уксус, помешивая.
4. Сформировать и выжать лишнюю сыворотку.
5. Нагреть сыворотку до 70 градусов и (желательно в перчатках) растягивать ее, чтобы была волокнистая.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: