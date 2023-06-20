Моцарелла – это универсальный сыр, который часто используют для разнообразной выпечки или салатов. И вместо того, чтобы покупать такой продукт в магазинах, сделайте его в домашних условиях. Это гораздо бюджетнее, ведь понадобится всего 2 ингредиента.

Идея приготовления домашней моцареллы из 2 ингредиентов опубликована на странице блоггера Екатерины Венгерской (katya.vengerska) в Instagram. Вы сделаете такой сыр всего за 30 минут.

Ингредиенты:

домашнее молоко 3 л (можно то, которому 2-3 дня)

уксус 9% – 6 ст.л.

Видео дня

Способ приготовления:

1. Греть на маленьком огне молоко и все время помешивать.

2. Довести его до 43 градусов (на палец: теплое, но не жжет).

3. Постепенно вводить уксус, помешивая.

4. Сформировать и выжать лишнюю сыворотку.

5. Нагреть сыворотку до 70 градусов и (желательно в перчатках) растягивать ее, чтобы была волокнистая.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: