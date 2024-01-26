Можно даже на диете: из чего приготовить низкокалорийный шоколадный кекс

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Можно даже на диете: из чего приготовить низкокалорийный шоколадный кекс

Если вы соблюдаете правильное питание, но не можете устоять перед сладкими десертами – приготовьте такой кекс. В его основе цельнозерновая мука, а также кисломолочный творог. Фигуре точно не навредит.

Идея приготовления низкокалорийного кекса опубликована на странице фудблогера Карины Сладкой (karina_solodka) в Instagram. Кекс получается в меру сладким.

Можно даже на диете: из чего приготовить низкокалорийный шоколадный кекс

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный 5% – 200 г
  • банан – 1 шт
  • цельнозерновая мука – 150 г
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  • растопленное сливочное масло – 40 г
  • куриные яйца – 2 шт
  • какао/кероб – 35 г
  • финик – 3-5 шт
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Можно даже на диете: из чего приготовить низкокалорийный шоколадный кекс

1. Банан размять вилкой.

Можно даже на диете: из чего приготовить низкокалорийный шоколадный кекс

2. Финики мелко порезать.

3. Все ингредиенты обьединить, тщательно перемешать.

Можно даже на диете: из чего приготовить низкокалорийный шоколадный кекс

4. Вылить в форму смазанную растительным маслом или маслом.

Можно даже на диете: из чего приготовить низкокалорийный шоколадный кекс

5. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.

Можно даже на диете: из чего приготовить низкокалорийный шоколадный кекс

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