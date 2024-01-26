Если вы соблюдаете правильное питание, но не можете устоять перед сладкими десертами – приготовьте такой кекс. В его основе цельнозерновая мука, а также кисломолочный творог. Фигуре точно не навредит.

Идея приготовления низкокалорийного кекса опубликована на странице фудблогера Карины Сладкой (karina_solodka) в Instagram. Кекс получается в меру сладким.

Ингредиенты:

творог кисломолочный 5% – 200 г

банан – 1 шт

цельнозерновая мука – 150 г

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растопленное сливочное масло – 40 г

куриные яйца – 2 шт

какао/кероб – 35 г

финик – 3-5 шт

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Банан размять вилкой.

2. Финики мелко порезать.

3. Все ингредиенты обьединить, тщательно перемешать.

4. Вылить в форму смазанную растительным маслом или маслом.

5. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.

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