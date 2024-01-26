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Можно даже на диете: из чего приготовить низкокалорийный шоколадный кекс
Если вы соблюдаете правильное питание, но не можете устоять перед сладкими десертами – приготовьте такой кекс. В его основе цельнозерновая мука, а также кисломолочный творог. Фигуре точно не навредит.
Идея приготовления низкокалорийного кекса опубликована на странице фудблогера Карины Сладкой (karina_solodka) в Instagram. Кекс получается в меру сладким.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный 5% – 200 г
- банан – 1 шт
- цельнозерновая мука – 150 г
- растопленное сливочное масло – 40 г
- куриные яйца – 2 шт
- какао/кероб – 35 г
- финик – 3-5 шт
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Банан размять вилкой.
2. Финики мелко порезать.
3. Все ингредиенты обьединить, тщательно перемешать.
4. Вылить в форму смазанную растительным маслом или маслом.
5. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.
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