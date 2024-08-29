В последние годы вяленые помидоры приобрели незаурядную популярность в Украине. Это универсальное блюдо, которое можно подавать в качестве закуски, а можно добавлять в салат, пасту или пиццу. В магазинах они продаются по достаточно высокой цене, однако их совсем не трудно приготовить дома самим.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Она показала рецепт приготовления вяленых помидоров, которые получатся очень ароматными, нежными и сочными.

Ингредиенты

Помидоры (сливка или коктейльные) – ½ кг

Чеснок – 3-4 зуб

Орегано сушеный – 2 ч.л.

Соль

Масло

Способ приготовления

1. Вымойте и высушите помидоры. Разрежьте их на половинки.

2. Выложите половинки помидоров на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Посолите и посыпьте орегано.

3. Поставьте противень в разогретую до 90-100°C духовку с открытой дверцей. Сушить помидоры 4-6 часов, проверяя, чтобы они оставались гибкими, а не пересушенными.

4. Вытащите противень с помидорами, придавите их лопаткой или стаканом и снова отправьте в духовку на 2 часа на 140*.

5. Готовые помидоры положите в стерилизованную банку, добавьте измельченный чеснок и орегано, залейте ароматным маслом и храните в холодильнике.

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