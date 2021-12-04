Можно ли детям есть красную икру: отвечает эксперт. Эксклюзив

Во время новогоднего празднования дети всегда обращают внимание на икру, ведь она очень яркая, сверкает и переливается. Поэтому родители, может и не в большом количестве, но все же дают попробовать малышам такой деликатес. Но будет ли это положительно влиять на детский организм? В этом нужно разобраться.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах рассказала о том, можно ли давать икру детям, и к чему это может привести.

Эксперт отмечает, что Минздрав вообще не рекомендует давать детям какие-либо сырые продукты до 5 лет. А икра именно такова. Также сюда можно отнести слабосоленую рыбу, вяленое мясо, сырые или недоваренные яйца, хамон, заправленные сырые моллюски. Все это повышает риск пищевого отравления, поэтому в рацион маленьких детей в возрасте до 5 лет такую пищу добавлять не стоит.

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Что не скажешь о взрослых. И для тех, кому уже надоели обычные бутерброды с икрой, существует настоящий царский салат с таким продуктом. Идея опубликована на странице cookbook_kirilova в Instagram.

Ингредиенты:⠀

яйца – 2 шт⠀

креветки – 500 г

кукуруза консервированная – 200 г

красная икра – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Яйца куриные отварить вкрутую, нарезать кубиками.

2. Креветки отварить в подсоленной воде несколько минут, почистить.

3. В миске соединить порезаные яйца, креветки, консервированную кукурузу, красную икру (оставить ложку для украшения), добавить майонез, перемешать. ⠀

4. Сформировать салат: глубокую миску застелить пищевой пленкой, выложить блюдо. Накрыть плоской тарелкой и осторожно перевернуть. Снять пленку, украсить красной икрой и зернами кукурузы.

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