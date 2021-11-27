Как выбрать и заморозить хурму и можно ли есть детям: эксперт развеивает мифы. Эксклюзив

Что касается того, можно ли детям употреблять хурму, существует много споров. Некоторые убеждены, что детям нельзя хурму до 3, 8, а то и до 12 лет. Но все это действительно только мифы.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах рассказала об особенностях добавления хурмы в детский рацион.

Видео дня

Детям можно давать ее с самого начала прикорма (6 месяцев), но, конечно, нюансы все же есть. Главный из них – она должна быть полностью созревшей перед употреблением.

Для детей у этого продукта такие же преимущества, как и для взрослых. Более того, благодаря консистенции и необычному вкусу он дает детям возможность познакомиться с новыми гастрономическими ощущениями.

Если хурма будет составлять 1/3 порции фруктов от ТЗП (Тарелки здорового питания) в день у ребенка, она принесет только пользу. За исключением индивидуальной реакции. Незрелая хурма может вызвать у ребенка запор, из-за высокого содержания дубильных веществ. Поэтому перед предложением ее ребенку, проверьте, созрела ли она, и не слишком ли вязкая. Для детей лучше выбирать плоды сортов Шарон, Шоколадный король, Китайская хурма – в них содержание танинов значительно меньше. Хурму можно предлагать как с кожурой, так и без. Все зависит от ребенка и его восприятия. Мягкую хурму предлагайте детям целиком или большими дольками, чтобы удобно было держать, также можно подать в качестве десерта – с ложкой, срезав верх.

Что нужно запомнить мамам, прежде чем давать хурму детям?

она должна быть спелой;

она должна быть частью здоровой тарелки питания ребенка;

после употребления хурмы важна гигиена ротовой полости;

не надо пугаться, когда увидите в подгузнике ярко-оранжевые или коричневые волокна – это норма после употребления хурмы.

Выбор хурмы, хранение и заморозка

Существует два популярных вида японской хурмы:

Хачия: этот вид хурмы имеет форму желудя и терпкий из-за высокого содержания танина. Хурму Хачия лучше всего употреблять спелую или перезрелую. Эти плоды имеют блестящую, насыщенную оранжево-красную кожуру и темно-желтую мякоть с черными прожилками. В них мало семян или совсем нет.

Фую: этот вид хурмы имеет помидорообразную форму и не терпок, поэтому человек может есть ее, когда плод еще жесткий или недозрелый. Их кожица насыщенно-оранжевая, а мякоть светло-оранжевая. У них мало семян или совсем нет.

Хурму часто собирают рано для продажи, и ей нужно время, чтобы созреть при комнатной температуре, чтобы уменьшить горечь от танинов. Спелая хурма очень сладкая, в то время, как один кусочек незрелой хурмы может высосать всю влагу изо рта и вызвать чувство онемения.

Чтобы определить, спелый ли плод, заметьте, смягчается ли текстура по мере созревания фрукта. Молодая хурма жесткая на ощупь, как яблоко, а спелая сочная хурма – иногда липкая, как желе.

Лучше всего покупать хурму, пока она еще жесткая и недозрелая. Затем она может созревать в корзине с фруктами, или лучше положить ее просто – в бумажный пакет. Если вы хотите ускорить процесс созревания, положите ее рядом с бананами, ананасом или яблоками. Эти фрукты выделяют этилен – газ, который известен своими свойствами для созревания других плодов.

Если вы видите хурму с черными пятнами сверху на кожуре, или заметили, что поверхностные темные трещинки на кожуре – не бойтесь. Это характерно для хурмы, и изменение цвета обычно не является признаком порчи. Основные признаки хорошей хурмы: мягкая (созревшая), твердая (созреет в домашних условиях), упругая кожура (без явных темных и мягких пятен, которые уже поразили плод под кожурой, и без трещин, которые нарушают целостность фрукта), блестящая, возможно, немного липкая.

Покупайте спелую хурму только в том случае, если планируете съесть ее в ближайшие дни, и храните в холодильнике. Созревание незрелой хурмы может занять несколько дней – храните ее при комнатной температуре.

Когда молодые желтовато-оранжевые плоды станут темно-оранжевыми – они созрели.

Когда хурма созрела, срок ее хранения минимален (около 3-х дней в холодильнике). В то время как зрелая, жесткая вяжущая хурма выдержит месяц в холодильнике, замороженная может выдержать от 6 – 8 месяцев в морозильной камере целой или до 12 месяцев в виде замороженного пюре.

Морозить хурму можно целиком, помыв ее, просушив, хвостик нужно оставить. Также можно использовать пакет или специальную пленку для заморозки. Заверните каждый плод в один слой пленки. Обертывание фруктов после того, как они уже заморожены, уменьшит вероятность появления "синяков" или "ожогов" морозильной камеры. Несмотря на рекомендуемое длительное время заморозки, вкус и текстуру хурма начнет терять примерно через 3 месяца. Перед употреблением хурмы после заморозки, дайте ей время оттаять при комнатной температуре в течение 20 минут.

Также можно заморозить пюре из хурмы, которое отлично подходит для выпечки и десертов. Но для этого к нему следует добавить аскорбиновую кислоту или лимонный сок. Ваше пюре будет вкусно и без этого, но оно может стать коричневого цвета.

Многие практикуют также высушивание хурмы в дегидраторе, духовке или на свежем воздухе.

Как интересно можно приготовить хурму

Хурма прекрасный фрукт, вкусный и в свежем виде, но почему бы не добавить что-то новое в рацион вашей семьи?

К примеру, вы можете использовать хурму в выпечке вместо яблок. Шарлотка с хурмой имеет очень необычный вкус и удивит ваших гостей. Хурму можно запечь в духовке, а затем подать с пряностями и орехами, по желанию можно добавить мед.

Запекать с курицей или мясом для уникального сочетания вкуса. Хурма отлично подходит к салатам – горячим или свежим овощам и зелени. А в сочетании с ягодами и цитрусовыми вы получите вкусный фруктовый салат.

Обжарьте хурму и подайте с запеченным бри или камамбером для вкусной закуски. Попробуйте сочетать хурму с авокадо, козьим сыром, йогуртом, миндалем, грецким орехом или свеклой.

Этот плод имеет отличный вкус как в сладких, так и в соленых блюдах, включая овсяную кашу, мясные блюда, выпечку и коктейли.

Хурма – очень универсальный фрукт со многими преимуществами. Она может способствовать здоровью сердца, уменьшать воспаление, поддерживать здоровое зрение и нервную систему. Кроме того, она вкусная и хорошо сочетается со многими продуктами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: