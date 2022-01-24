Можно ли детям есть кисломолочный творог на завтрак: отвечает эксперт. Эксклюзив

Ирина Мельниченко
FoodOboz
5 минут
2,1 т.
Со скольки лет детям можно есть творог

Творог – очень полезный и вкусный продукт, который богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит кальций, железо, натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор. Из него можно готовить очень много вкусных блюд: сырники, запеканки, пироги, вареники, добавлять в пирожки.

Вареники с творогом и капустой

Эксперты рекомендуют его есть всем, у кого нет противопоказаний, особенно детям.

Как и когда есть творог
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Основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах эксклюзивно для FoodOboz рассказала, можно ли детям есть кисломолочный творог на завтрак.

Что приготовить из творога на завтрак

Со скольки лет детям можно давать творог?

"Кисломолочный творог – очень полезен и другие кисломолочные продукты разрешены детям с начала периода, когда они переходят на взрослую пищу (6 месяцев). Он может быть частью рациона ребенка так как богат питательными веществами (высококачественный белок, кальций, жиры, а также некоторые витамины группы В, селен и цинк), но может быть и потенциально аллергенным продуктом питания (аллергия на белок коровьего молока или лактозная непереносимость)", – объясняет Виктория.

Натуральный творог

Какой творог лучше выбирать для детей?

"Лучшим выбором для детей станет сыр с низким содержанием натрия и изготовлен из пастеризованного молока без добавок. Рассматривать кисломолочный сыр следует как часть рациона – часть ТЗХ (Гарвардской Тарелки Здорового Питания)", – отметила специалист.

Польза творога для детей

Кроме рекомендованных ограничений по употреблению (количеству, для детей всех возрастов, из-за избытка натрия) существует еще ряд важных моментов при выборе сыра:

  • пастеризованный

  • низкое содержание натрия

  • без консервантов и всех разновидностей добавленного сахара

  • до двух лет рекомендованные к употреблению "полно/высокожирные" кисломолочные продукты и сыры.

Дети нуждаются в жирах, чтобы помочь их телу и мозгу расти и развиваться

Можно ли есть детям на завтрак творог?

Кисломолочный творог

"Кисломолочный сыр ребенок может принимать на завтрак, но когда он выступает частью тарелки. Суть состоит в том, что состав здоровой тарелки питания для детей и взрослых это: цельнозерновые, белки, овощи и фрукты", – объяснила Виктория.

Поэтому если вы хотите предложить ребенку его на завтрак, это должно быть полноценное блюдо

  • сладкие сырники (сыр, яйцо, мука, для воздушных сырников попробуйте рисовое, тертые орехи, фрукты/сухофрукты/ягоды).

Запекайте их или легко обжарьте на сливочном масле, кокосовом масле или ГХИ

Воздушные и вкусные сырники

  • соленые сырники (творог, яйцо, мука, зелень как укроп, шпинат, немного пармезана, базилика и щепотка мяты, кунжут).

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Сырники в духовке без муки и сахара

Приготовьте на оливковом или масле из авокадо

Творожная запеканка

  • творожные запеканки.

Здесь список может быть бесконечный, от добавления овощей до рыбы, как соленые так и сладкие

Творожная запеканка и сырники

  • кишь с сыром и красной рыбой и овощами

  • детское мороженое (овсянка, творог, кокосовые сливки, фрукты по вкусу)

Приготовление сырников

  • ленивые вареники (подайте под них греческий йогурт или сметану, с тертыми орехами, семенами и ягодами)

Ленивые вареники

С чем лучше всего сочетается творог?

Идеальными по совмещению выступают такие приправы как: корица, кардамон, имбирь, чеснок, мускатный орех

Творог можно есть с бананом, орехами, ягодами

"В природе почти не существует продуктов, которые следует или не стоит употреблять для ребенка в то или иное время. Для детей существует одно единственное правило: любой продукт должен являться частью тарелки, а рацион должен быть разнообразным. Детям нужны нутриенты и микроэлементы для развития и здоровья" – подытожила эксперт.

Твердый сыр, творог

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Можно ли детям есть кисломолочный творог на завтрак: отвечает эксперт. Эксклюзив

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