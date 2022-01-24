Можно ли детям есть кисломолочный творог на завтрак: отвечает эксперт. Эксклюзив

Творог – очень полезный и вкусный продукт, который богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит кальций, железо, натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор. Из него можно готовить очень много вкусных блюд: сырники, запеканки, пироги, вареники, добавлять в пирожки.

Эксперты рекомендуют его есть всем, у кого нет противопоказаний, особенно детям.

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Основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах эксклюзивно для FoodOboz рассказала, можно ли детям есть кисломолочный творог на завтрак.

Со скольки лет детям можно давать творог?

"Кисломолочный творог – очень полезен и другие кисломолочные продукты разрешены детям с начала периода, когда они переходят на взрослую пищу (6 месяцев). Он может быть частью рациона ребенка так как богат питательными веществами (высококачественный белок, кальций, жиры, а также некоторые витамины группы В, селен и цинк), но может быть и потенциально аллергенным продуктом питания (аллергия на белок коровьего молока или лактозная непереносимость)", – объясняет Виктория.

Какой творог лучше выбирать для детей?

"Лучшим выбором для детей станет сыр с низким содержанием натрия и изготовлен из пастеризованного молока без добавок. Рассматривать кисломолочный сыр следует как часть рациона – часть ТЗХ (Гарвардской Тарелки Здорового Питания)", – отметила специалист.

Кроме рекомендованных ограничений по употреблению (количеству, для детей всех возрастов, из-за избытка натрия) существует еще ряд важных моментов при выборе сыра:

пастеризованный

низкое содержание натрия

без консервантов и всех разновидностей добавленного сахара

до двух лет рекомендованные к употреблению "полно/высокожирные" кисломолочные продукты и сыры.

Дети нуждаются в жирах, чтобы помочь их телу и мозгу расти и развиваться

Можно ли есть детям на завтрак творог?

"Кисломолочный сыр ребенок может принимать на завтрак, но когда он выступает частью тарелки. Суть состоит в том, что состав здоровой тарелки питания для детей и взрослых это: цельнозерновые, белки, овощи и фрукты", – объяснила Виктория.

Поэтому если вы хотите предложить ребенку его на завтрак, это должно быть полноценное блюдо

сладкие сырники (сыр, яйцо, мука, для воздушных сырников попробуйте рисовое, тертые орехи, фрукты/сухофрукты/ягоды).

Запекайте их или легко обжарьте на сливочном масле, кокосовом масле или ГХИ

соленые сырники (творог, яйцо, мука, зелень как укроп, шпинат, немного пармезана, базилика и щепотка мяты, кунжут). ​​​​​​

Приготовьте на оливковом или масле из авокадо

творожные запеканки.

Здесь список может быть бесконечный, от добавления овощей до рыбы, как соленые так и сладкие

кишь с сыром и красной рыбой и овощами

детское мороженое (овсянка, творог, кокосовые сливки, фрукты по вкусу)

ленивые вареники (подайте под них греческий йогурт или сметану, с тертыми орехами, семенами и ягодами)

С чем лучше всего сочетается творог?

Идеальными по совмещению выступают такие приправы как: корица, кардамон, имбирь, чеснок, мускатный орех

"В природе почти не существует продуктов, которые следует или не стоит употреблять для ребенка в то или иное время. Для детей существует одно единственное правило: любой продукт должен являться частью тарелки, а рацион должен быть разнообразным. Детям нужны нутриенты и микроэлементы для развития и здоровья" – подытожила эксперт.

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