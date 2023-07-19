Мед – очень полезный продукт. Несмотря на это, вокруг него распространяется много слухов, что при нагревании он становится ядовитым. Говорят, это также касается и выпечки с медом. Действительно ли это так – нужно разобраться.

В одном из кулинарных блогов (lvivski.recipes) в Instagram рассказали, можно ли добавлять мед в выпечку и становится ли он ядовитым в таком случае.

Существует мнение, что при нагревании меда до 60 градусов продукт становится канцерогенным. Однако, как объясняют в блоге, это миф.

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Результаты научных исследований утверждают, что в процессе нагревания в меде увеличивается количество такого вещества, как оксиметилфурфурол (ОМФ). Оно действительно считается канцерогеном, однако следует учитывать несколько факторов. В частности:

Ущерб ОМФ точно не доказан.

ОМФ содержится в меде от природы и его количество в продукте постепенно увеличивается в процессе хранения даже если продукт не нагревать.

ОМФ содержится во многих других продуктах. А именно, в сухофруктах и растворимом кофе. Там этого вещества гораздо больше, чем в нагретом меде.

Вывод: мед не становится ядовитым, когда подвергается термической обработке. Он, конечно, может потерять часть ферментов и антиоксидантов, однако останется полезным.

Кондитер, кулинар Лилия Цвит на своем Youtube-канале (Лилия Цвит) поделилась рецептом медового пирога.

Ингредиенты на форму 22*32 см:

Для сиропа:

сахар – 3 ст. л.

кипяток – 0,5 ст.

Тесто:

яйца – 3 шт

сахар – 2 ст.

кефир – 1 ст.

мед – 3 ст. л.

сода – 2 ч. л. масло – 0,5 ст

мука – 4 ст.

изюм – 100 г

Способ приготовления:

1. Приготовление сиропа. В кастрюлю насыпать сахар и поставить на огонь. Постоянно помешиваем ложкой, чтобы сахар плавился равномерно. Готовить до тех пор пока масса не станет черной.

2. Убрать из огня и постепенно налить кипяток, помешивая. Оставить остыть.

3. Приготовление теста. К яйцам добавить сахар. Взбить до пышной массы.

4. Отдельно смешать кефир и соду. Перемешать и добавить к яйцам.

5. Добавить масло, мед и сироп. Перемешать.

6. Добавить муку и замесить тесто лопаткой. По желанию можно добавить орехи или сухофрукты. Оставить тесто постоять на 10 минут.

7. Вылить тесто в форму. Выпекать при температуре 170 градусов 1 час. Приятного аппетита!

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