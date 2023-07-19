Можно ли добавлять мед в выпечку и становится ли он ядовитым: отвечаем
Мед – очень полезный продукт. Несмотря на это, вокруг него распространяется много слухов, что при нагревании он становится ядовитым. Говорят, это также касается и выпечки с медом. Действительно ли это так – нужно разобраться.
В одном из кулинарных блогов (lvivski.recipes) в Instagram рассказали, можно ли добавлять мед в выпечку и становится ли он ядовитым в таком случае.
Существует мнение, что при нагревании меда до 60 градусов продукт становится канцерогенным. Однако, как объясняют в блоге, это миф.
Результаты научных исследований утверждают, что в процессе нагревания в меде увеличивается количество такого вещества, как оксиметилфурфурол (ОМФ). Оно действительно считается канцерогеном, однако следует учитывать несколько факторов. В частности:
- Ущерб ОМФ точно не доказан.
- ОМФ содержится в меде от природы и его количество в продукте постепенно увеличивается в процессе хранения даже если продукт не нагревать.
- ОМФ содержится во многих других продуктах. А именно, в сухофруктах и растворимом кофе. Там этого вещества гораздо больше, чем в нагретом меде.
Вывод: мед не становится ядовитым, когда подвергается термической обработке. Он, конечно, может потерять часть ферментов и антиоксидантов, однако останется полезным.
Кондитер, кулинар Лилия Цвит на своем Youtube-канале (Лилия Цвит) поделилась рецептом медового пирога.
Ингредиенты на форму 22*32 см:
Для сиропа:
- сахар – 3 ст. л.
- кипяток – 0,5 ст.
Тесто:
- яйца – 3 шт
- сахар – 2 ст.
- кефир – 1 ст.
- мед – 3 ст. л.
- сода – 2 ч. л. масло – 0,5 ст
- мука – 4 ст.
- изюм – 100 г
Способ приготовления:
1. Приготовление сиропа. В кастрюлю насыпать сахар и поставить на огонь. Постоянно помешиваем ложкой, чтобы сахар плавился равномерно. Готовить до тех пор пока масса не станет черной.
2. Убрать из огня и постепенно налить кипяток, помешивая. Оставить остыть.
3. Приготовление теста. К яйцам добавить сахар. Взбить до пышной массы.
4. Отдельно смешать кефир и соду. Перемешать и добавить к яйцам.
5. Добавить масло, мед и сироп. Перемешать.
6. Добавить муку и замесить тесто лопаткой. По желанию можно добавить орехи или сухофрукты. Оставить тесто постоять на 10 минут.
7. Вылить тесто в форму. Выпекать при температуре 170 градусов 1 час. Приятного аппетита!
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