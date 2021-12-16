Можно ли есть авокадо детям: неожиданные аргументы в пользу "суперфуда". Эксклюзив

Авокадо – полезный и вкусный продукт, который можно и нужно есть всем, если, конечно, нет аллергии. Плоды отлично сочетаются с рыбой, овощами, солью, перцем, хлебом, а также это идеальный ингредиент для полезных смузи и десертов.

Основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах эксклюзивно для FoodOboz рассказала, можно ли детям есть авокадо.

Можно ли давать авокадо детям до 6 месяцев?

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"Авокадо – отличный выбор для первого прикорма ребенка. На самом деле это отличный выбор для кого-либо, но особенно для младенцев. Авокадо можно предлагать, как только ребенок будет готов к жесткой пище – прикорм, 6 месяцев. Поэтому нет причин, почему вы не можете давать ребенку авокадо", – рассказала Виктория.

Эксперт отметила, что авокадо действительно один из лучших продуктов, который можно предложить своему ребенку с самого начала прикорма!

"Спелые авокадо мягкие и насыщенные питательными веществами, что делает их отличным первым продуктом для прикорма. К примеру, в США авокадо является ТОП-1 продуктом в начале. Большинство педиатров во всем мире ставит его на 1-е место в своем списке 10 самых лучших фруктов для младенцев, поскольку питание авокадо хорошо подходит для развития ребенка", – объяснила специалист.

Как правильно готовить авокадо для детей?

"Авокадо является популярным первым продуктом питания не только в США для младенцев, но во всем мире, и легко понять, почему. Фрукт легко готовится, он богат клетчаткой и полезными жирами, которые необходимы младенцам для поддержания пищеварения и развития мозга, цинк для поддержания иммунного здоровья. Здоровые жиры в авокадо также делают его хорошим вариантом для изготовления масла, которое уместно имеет высокую точку дымления – лучше подходит для жарки. В отличие от того, что вы могли услышать, они не содержат много белка, однако они являются богатым источником поли- и мононенасыщенных жиров", – рассказала Виктория.

"Младенцы и маленькие дети требуют больше жиров, они не только способствуют нормальному развитию мозга и нервной системы, они также помогают их организму усваивать важные витамины, такие как A, D, E и K. Это одна из причин почему именно авокадо входит в условный список. 10 продуктов для детей с низким весом по рекомендациям многих диетологов и педиатров. Если педиатр вашего ребенка, исключивший медицинские причины медленного набора веса, например проблемы с сердцем или пищеварением, подумайте о кормлении малышей калорийной цельной пищей, после 6 месяцев. Это то, что может способствовать здоровому набору веса", – объяснила Виктория.

Эксперт добавила, что авокадо также входит в список продуктов вспомогательных при детских запорах.

"Это потому что оно является источником как растворимой, так и нерастворимой клетчатки, что может помочь облегчить запор. Кроме того, исследование 2019 показало, что замена углеводов жирами и клетчаткой из авокадо повышает сытость. Еще одно исследование показало, что дети, которые регулярно ели авокадо, имели на 9% меньше шансов получить лишний вес или ожирение в течение периода от 4 до 11 лет по сравнению с теми, кто не употреблял авокадо регулярно", – рассказала специалист.

Польза для здоровья для ребенка (MUFA):

- младенцам требуется больше жира в рационе, чем взрослым.

"На самом деле, 50% их энергетического обеспечения должно поступать из жиров (в отличие от 30% для взрослых), авокадо содержит много жиров по сравнению с другими продуктами, поэтому отлично дает вашему ребенку больше отдачи", – объяснила Виктория.

- авокадо содержит большое количество олеиновой кислоты, разновидности здоровых жиров из группы мононенасыщенных жиров (омега-9).

"Это также основной тип жиров в грудном молоке. Олеиновая кислота важна для роста и развития нервной системы и мозга. Она наиболее известна своей ролью в снижении риска сердечных заболеваний и уменьшении воспаления в организме", – рассказала эксперт.

- содержание жиров в авокадо также помогает вашему ребенку эффективнее усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K и фитонутриенты.

- кроме мононенасыщенных жиров, авокадо также содержит некоторые полиненасыщенные жиры (омега-6) и несколько насыщенных жиров.

"В общем-то, это действительно питательная пища, которую следует включить в рацион вашего ребенка", – подытожила Виктория.

Как выбрать авокадо?

Авокадо – не детское питание, которое можно приобрести в баночке, поэтому лучше всего выбрать свежее авокадо в магазине.

Авокадо не входит в список опасных продуктов для детей с высоким риском удушья.

Когда авокадо созревает, оно имеет очень мягкую, кремообразную консистенцию, хотя теоретически человек может подавиться любой едой – даже водой. Все, что вам нужно, это убедиться, что вы создали безопасную среду для приема пищи, подать продукт в безопасной подаче и оставаться на расстоянии вытянутой руки от ребенка во время еды.

Как часто бывает у детей аллергия на авокадо?

Аллергия на авокадо встречается редко, так как авокадо не в списке аллергенов, а аллергия на него не является распространенной, она имеет более индивидуальный характер и перекрестные реакции. Аллергия на авокадо чаще возникает у людей, уже имеющих аллергию на бананы, каштан или киви, а те, у кого аллергия на латекс или определенный вид пыльцы, могут иметь аллергию на авокадо или страдать от синдрома оральной аллергии. Синдром оральной аллергии обычно приводит к кратковременному зуду или жжению во рту и вряд ли приведет к опасной реакции", – объяснила эксперт.

Как лучше давать авокадо детям?

"Как только вы найдете идеально спелый авокадо для вашего ребенка, вы можете просто разрезать авокадо пополам, вытащить большую лодыжку в середине, а затем зачерпнуть зеленый плод авокадо ложкой. Хорошее авокадо имеет консистенцию как у сливочного масла. Если вы выбрали пюре прикорм для ребенка, то можно размять его вилкой, или использовать блендер. Если же ваш ребенок на самоприкорме (БЛВ) то порежьте его безопасными ломтиками – слайсами, сделайте на нем насечки. Или порежьте фигурным ножом, чтобы ребенку было удобно взять ручками", – рассказала Виктория.

Авокадо лучше давать детям небольшим порциями

"Как и при предложении любой новой пищи для ребенка, начните с небольшого количества первых нескольких порций. Если побочной реакции нет, постепенно увеличивайте количество при последующих приемах пищи", – объяснила специалист.

Виктория добавила, что основные изменения происходят в питании младенцев и малышей в течение первых двух лет жизни. Воздействие определенных продуктов и питательных веществ в первые два года может повлиять на их будущее здоровье через метаболическое программирование или развитие специфических вкусов.

Младенцам и малышам следует регулярно предлагать идеальные дополнительные и переходные продукты питания по пищевым и физико-химическим показателям, чтобы обеспечить их оптимальное здоровье, а также расширить их вкусовые предпочтения и восприятие диетических вариантов, богатых питательными веществами.

"Авокадо является уникальным среди продуктов прикорма и еды для детей", –подытожила эксперт.