Гречневая каша содержит большое количество магния, марганца, фосфора, меди и железа. Все эти минералы способствуют росту и развитию детей. Также в гречке содержится витамин B7, известный как биотин. Он играет важную роль в обмене веществ и помогает организму расщеплять жиры, углеводы и белки.

Редакция FoodOboz делится советами специалистов, можно ли есть гречневую кашу каждый день и кому от нее лучше отказаться.

Можно ли есть гречку каждый день

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По мнению экспертов, включать гречку в ежедневное меню можно. Во-первых, гречневая каша практически безвредна: она разрешена в большинстве лечебных диет (в том числе при желчекаменной болезни или язве желудка). Во-вторых, это медленный углевод, который обеспечит чувство сытости не меньше, чем на два-три часа.

Кому нельзя есть гречку

Гречка, как и любая крупа, содержит много углеводов, а ее калорийность такая же высокая как у риса, овсянки и пшена – около 310 ккал! Поэтому много гречки не стоит есть людям, у которых высокое давлением, а также тем, у кого лишний вес и людям страдающие сахарным диабетом!

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