Можно ли есть после 18:00?

Рекомендуется есть за 3-4 часа до сна.

За 3-4 часа уровень инсулина, который поднимается после приема пищи, снизится до нормы.

Это позволит организму ночью использовать запасы жира как энергию.

Еще важно, чтобы от ужина до завтрака проходило не менее 12 часов. Планируя свой режим питания вы должны это учитывать. Поэтому, если вы поужинали в 20.00, то завтракайте не раньше 8.00.

Еще нужно помнить, что ужин - это 20% от дневного объема пищи. Для того, чтобы не наедаться на ночь, позаботьтесь о плотном и сытном обеде.

Вечером лучше употреблять тушеные овощи, порцию мяса, рыбы, морепродуктов. Главное – подобрать для себя тот вариант еды, который обеспечит чувство комфорта и даст возможность не подъедать эти три-четыре часа до сна.

Во сколько вы ужинаете?

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