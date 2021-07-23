Можно ли есть после шести и питаться два раза в день: советы диетологов

Все мы много раз слышали разные версии о том, можно или нет есть после 18:00. Но, мнение экспертов разделились, кто-то утверждает, что не нужно – если вы хотите похудеть, а кто-то наоборот – что нужно, но определенные продукты.

Редакция FoodOboz делится мнениями специалистов – диетологов, о том – можно ли и нужно ли есть после 18:00, а также – сколько раз в день лучше всего принимать пищу.

Диетологи все же утверждают, что есть после 18:00 можно, но лучше легкую еду – овощи, салаты, запеченную рыбу, вареное или запеченное мясо.

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Не стоит есть поздно вечером, это стресс и большая нагрузка для желудка и всех органов. К тому же вы получите, как бонус – плохой сон.

Оптимальное время для приема пищи – за 3-4 часа до сна.

Стоит отметить, что по мнению экспертов – у каждого должен быть свой личный, комфортный график приема пищи, которые подходит только вам. Но, не стоит есть 2 раза в день – это чревато набором лишнего веса.

Однозначно вечером не стоит есть жирную и острую пищу, а также – сладкое и слишком соленое, чтобы не получить отеки на утро.

Идеальный вариант ужина:

нежирная рыба с салатом из свежих овощей или корнеплодов и зелени

постное мясо со свежими или печеными овощами

натуральное желе или домашний сорбет

Перед сном лучше всего отказаться также от некоторых напитков, таких как: кофе, алкоголь и сладкие газированные напитки.

Лучше всего выпить для хорошего сна – зеленый чай, теплое молоко с медом, кефир и травяной чай.

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