За сколько часов до сна можно есть: ответ эксперта

Каждый и не раз задавался этими вопросамм – можно ли есть после 18:00, а также за сколько часов до сна нужно ужинать. Мнения специалистов, как и решения каждого в этом вопросе, разделились. Кто-то рекомендует воздержаться от еды после 6-ти вечера, кто-то же наоборот советует есть, но за несколько часов до сна и легкую пищу.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, как и во сколько правильно ужинать, чтобы не перегружать организм на ночь.

"Ужинать можно и поздно, но если спать вы будете аж через 3-4 часа, то есть 23:00 – 4 (3) часа = 19:00 (20:00). Это касается всех: и худеющих и просто тех, кто хочет быть здоровым. Потому что, как раз за это время уровень инсулина, который поднимается после приема пищи, снизится до нормы. И это позволит организму ночью использовать запасы жира как энергию", – отметила специалист.

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Диетолог отметила, что очень важно, чтобы от ужина до завтрака проходило не менее 12 часов.

"Планируя свой режим питания вы должны это учитывать. Поэтому, если вы поужинали в 20.00, то завтракайте не раньше 8.00. Еще нужно помнить, что ужин – это 20% от дневного объема пищи. Для того, чтобы не наедаться на ночь, позаботьтесь о плотном и сытном обеде", – объяснила Фус.

Специалист рекомендует есть вечером белковые продукты, морепродукты, мясо, рыбу и овощи в любом виде.

"Но, если после употребления на ужин сырых овощей вы чувствуете дискомфорт в желудке или кишечнике и появляется чувство голода, овощи лучше использовать приготовленные (на пару или тушеные/запеченные)", – рассказала Фус.

Обязательно добавляйте и жиры.

Диетолог также отметила, что можно есть на ужин и кашу или цельнозерновой хлеб (порядка 50 г).

"Выбирайте крупы с низким гликемическим индексом: гречка, киноа. Кому-то комфортно на ужин использовать только кашу и овощи", – подытожила эксперт.

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