Яйца – полезный и очень вкусный продукт, который может быть основой для приготовления омлетов, яичницы, а также из них получаются вкусные закуски и салаты. Но, стоит помнить, что несмотря на пользу яиц, они могут вызывать аллергию, поэтому нужно знать, какое количество для употребления является безопасным.

Нутрициолог Анастасия рассказала в Instagram, можно ли есть яйца каждый день и какое количество яиц можно съесть за неделю.

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"Есть яйца каждый день – можно. Это не приводит к сердечным болезням, не увеличивает фракцию "плохого" холестерина, не делает сосуды жесткими, не стимулирует воспаления", – отметила специалист.

Сколько яиц можно съедать за неделю

"6-12 яиц в неделю – нормально. Даже в контрольных группах с показанием на снижение холестерина около 10 яиц в неделю только немного повысили фракции холестерина HDL – высокой плотности, "нормального" холестерина, которых выводит другие фракции из крови. Исследования обратные, где яйца прямо влияют на разные уровень холестерина так, что можно было бы волноваться – незначительные и малые. Путь холестерина в теле зависит не только от рациона, а если и от рациона – далеко не только от яиц. А от сосисок, излишка сыров, маргарина, рафинированного масла. 1-2 яйца в день для здорового человека – нормально", – объяснила эксперт.

Кому нужно отказаться от яиц

"Кому нужно быть осторожным – тем, кто с большим избыточным весом и диабетом. А еще очень пожилые люди, которым можно ограничить до 5-6 яиц в неделю", – рассказала нутрициолог.

Специалист советует сочетать яйца с другими продуктами, например:

1. Очень быстрая яичница с грибами, притушенный в сливочном масле с винным уксусом мангольд, оливки, черри, выдержанный козий сыр.

2. Омлет без молока, икра, несколь крекеров, ромен, лен, черри, огурец.

3. Вареные яйца, орехово-овощной дегидрированный хлебец, печень трески, огурцы, ромен+ростки, семена конопли + малина.

4. Омлет с брокколи и рокфором, цикорий, черри, горчичная заправка.

5. Свежие овощи, черные бобы, киноа, яйца со слоем сливочного масла, авокадо.

6. Омлет-лефтовер, с запеченной рыбой, шпинатом, чили, брокколи, квашеной капустой.

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