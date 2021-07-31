Можно ли считать йогурт 'здоровым питанием'? Развенчиваем опасный миф

Часто, когда прохожу мимо длинных полок с молочными продуктами в супермаркете, вижу какое разнообразие йогуртов с различными добавками! Это йогурты с фруктовыми сиропами, кусочками фруктов, с шоколадными шариками и ... еще масса других сомнительных "здоровых" продуктов в красивых упаковках.⁣⁣⠀

И задаю себе вопрос - кто это все покупает?⁣⁣⠀

Ведь сколько рассказано о том, что там много и сахара, и крахмала в низкожирных йогуртах, и красителей, и стабилизаторов вкуса и многое другое, о чем даже не подозреваешь. Разве можно подобные продукты считать здоровым питанием?⁣⁣⠀

И, тем не менее, подходя к кассам, можно видеть практически у каждого второго покупателя эту весьма сомнительную пищу.⁣⁣⠀

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Можна сколько угодно рассказывать на эту тему, объяснять, но лень человеческая берет верх над всеми вескими доказательствами. Особенно жаль детей, у которых это привычная пища практически с рождения. И всегда мамы объясняют это тем, что другого дети есть не хотят. А еще часто слышу такое - пока ребенок был маленький, я делала йогурты сама, а потом оставила, времени нет, ну и так далее. У меня вопрос - зачем приносить вред организму и потом ходить по врачам?⁣⁣⠀

Думать, что эта пища, как часть ежедневного рациона ( "ведь молочные продукты нужно есть, это же кальций") добавлять ребенку здоровье, укрепит кости и зубы, а взрослому не испортит фигуру, просто нельзя!⁣⁣⠀

Поэтому рекомендую купить молоко, закваску и сделать домашний йогурт. Или купить в магазине хороший натуральный йогурт, в котором есть только два компонента - молоко и живые бактериальные культуры. ⁣⁣⠀

Добавить туда свежие ягоды, тем более что сезон, и каплю меда. А можно взять еще орешки или семена по вкусу.⠀

Так вы получите полезные бактерии, витамины с минералами, белок с жирами, и главное - дозированное количество простых углеводов.⁣⁣⠀

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Здоровья всем!

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