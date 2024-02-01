Каждый год в конце лета миллионы хозяек начинают сезон закруток. В этот период года становится проблематично найти на полках магазинов обычный уксус. Дело в том, что большинство хозяек даже не представляют процесс консервации без добавления уксуса.

Тем не менее, уксус достаточно легко заменить другими продуктами, которые также можно найти в магазине без особых проблем. Поэтому если по определенным причинам нельзя использовать уксус под сам консервации, на помощь придут старые проверенные методы, о которых сегодня рассказывает FoodOboz.ua.

Видео дня

Чем заменить уксус при консервации фруктов?

Для консервирования фруктов без уксуса понадобится 300 г брусники, или 200 г клюквы, или 500 г красной смородины. Количество ягод дано в расчете на трехлитровую банку. Также можно использовать виноград. Одного гроздья небольшого размера также должно хватить для консервации такого объема.

Чем заменить уксус при консервации овощей?

Огурцы и помидоры можно законсервировать, не используя при этом уксус. Для этого пригодится томатный сок. На три килограмма овощей следует использовать два литра сока.

Также можно использовать щавель и кислые яблоки. Добавив 300 г щавеля и 2 достаточно кислых яблока на трехлитровую банку, можно полностью забыть о добавлении уксуса.

На OBOZ.UA есть и другие полезные советы: