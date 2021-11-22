Можно ли заменить сахар медом?

Ошибочно думать, что мед - это сахарозаменитель. На самом деле - это естественный сахар, теже простые углеводы: глюкоза и фруктоза.. В 100 г меда их содержится около 82%.

Поэтому мед не может быть заменителем сахара

Мед - биологически активный продукт, поэтому стоит знать о его особенностях:

Высокое содержание простых углеводов. Неумеренное потребление меда способствовать набору веса.

Высокий гликемический индекс и калорийность. Если страдаете от избыточного веса, лучше ограничить потребление этого сладкого продукта.

Некоторые растения-медоносы, точнее, их пыльца может вызвать аллергию. Перед тем, как включать мед в свой рацион, проверьте, нет ли у вас на него аллергической реакции. Прежде всего это касается детей.

Видео дня

Его не нужно нагревать. При высоких температурах он теряет полезные свойства, прежде всего антимикробные.

Интересно, что это один из немногих продуктов, которые не портятся при правильном хранении.

Содержит ферменты, фитонциды и другие активные вещества, которые благотворно влияют на организм. Он широко используется в народной медицине и косметологии.

В чайной ложке около 10 г этого продукта и 30 ккал. Суточная норма 2 - 3 чайные ложки меда.

Любите мед?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.