Мраморные вареники: как из привычного блюда сделать настоящий кулинарный шедевр
Обычными варениками уже никого не удивить, независимо от того, какая начинка используется. Поэтому если хочется действительно поразить людей, которые будут пробовать блюдо, стоит обратить внимание именно на этот рецепт.
Фудблогер с ником recepti_dariko и Instagram опубликовала рецепт мраморных вареников. Она рассказала как их правильно готовить, а также какая именно начинка для них наиболее подходит.
Ингредиенты для теста
- Мука – 300 гр + 1 ст.л.
- Соль – щепотка
- Сметана – 1 стакан
- Яйцо – 1 шт
- Какао – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Сыр – 500 гр
- Яйцо – 1 шт
- Соль – щепотка
- Сахар – 150 г
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления
1.Все ингредиенты для теста, кроме какао и 1 ст.л. муки соединяем в глубокой емкости и замешиваем тесто.
2. Получившееся тесто разделяем на две половины. К одной добавляем какао, а к другой – муку. Вымешиваем и накрываем пищевой пленкой.
3. Готовим начинку. Соединяем все ингредиенты и перебиваем блендером.
4. Обе половины теста раскатываем в тонкие слои.
5. Слой теста без какао смазываем водой и выкладываем сверху шоколадный слой. Прокачиваем занозой и скручиваем рулетики.
6. Полученные рулетики нарезаем на куски и будут варениками.
7. Каждый кусок теста раскатываем и формируем вареники.
8. Отвариваем вареники в подсоленной воде в течение 2 минут после того, как вареники оказались на поверхности, а вода закипела.
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