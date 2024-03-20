Обычными варениками уже никого не удивить, независимо от того, какая начинка используется. Поэтому если хочется действительно поразить людей, которые будут пробовать блюдо, стоит обратить внимание именно на этот рецепт.

Фудблогер с ником recepti_dariko и Instagram опубликовала рецепт мраморных вареников. Она рассказала как их правильно готовить, а также какая именно начинка для них наиболее подходит.

Ингредиенты для теста

Мука – 300 гр + 1 ст.л.

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Соль – щепотка

Сметана – 1 стакан

Яйцо – 1 шт

Какао – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Сыр – 500 гр

Яйцо – 1 шт

Соль – щепотка

Сахар – 150 г

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.Все ингредиенты для теста, кроме какао и 1 ст.л. муки соединяем в глубокой емкости и замешиваем тесто.

2. Получившееся тесто разделяем на две половины. К одной добавляем какао, а к другой – муку. Вымешиваем и накрываем пищевой пленкой.

3. Готовим начинку. Соединяем все ингредиенты и перебиваем блендером.

4. Обе половины теста раскатываем в тонкие слои.

5. Слой теста без какао смазываем водой и выкладываем сверху шоколадный слой. Прокачиваем занозой и скручиваем рулетики.

6. Полученные рулетики нарезаем на куски и будут варениками.

7. Каждый кусок теста раскатываем и формируем вареники.

8. Отвариваем вареники в подсоленной воде в течение 2 минут после того, как вареники оказались на поверхности, а вода закипела.

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