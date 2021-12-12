Мусс из ряженки с персиком⁣: Лиза Глинская поделилась рецептом необычного десерта

Если вы любите вкусные, молочные десерты, лучшим вариантом может стать для приготовления не только сметана, но и ряженка. Ее можно смело добавлять в блюда, ведь по консистенции она ничем не уступает жирной сметане.

Кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного и легкого десерта – мусс с ряженки с персиком, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

молоко – 100 мл

желатин – 3,5 ч. л. + 6 ст. л. воды

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ряженка – 400 мл

сахар – 50 г.

сливки – 300 мл

консервированные персики – 3-4 шт.

Способ приготовления:

1. Соедините воду с желатином, хорошо перемешайте и отставьте так на 10-15 минут, чтобы он хорошо набух.

2. Помойте и нарежьте кубиками персики.

3. В миске соедините молоко с сахаром и прогрейте до парения, обязательно перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.

4. В горячее молоко добавьте желатин и перемешайте.

5. В молоко влейте ряженку и хорошо перемешайте.

6. Дайте массе остыть до 30-32 С.

7. Взбейте сливки до мягких пиков и к ним добавьте основу из ряженки.

8. Возьмите форму, вылейте готовый мусс, добавьте нарезанный персик и отправьте в холодильник на 5-6 часов.

9. Налейте в глубокий противень кипяток, опустите туда форму с муссом на 10-15 секунд, переверните готовый десерт на доску или подходящую посуду, порежьте и можно подавать.

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