Мусс из ряженки с персиком: Лиза Глинская поделилась рецептом необычного десерта
Если вы любите вкусные, молочные десерты, лучшим вариантом может стать для приготовления не только сметана, но и ряженка. Ее можно смело добавлять в блюда, ведь по консистенции она ничем не уступает жирной сметане.
Кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного и легкого десерта – мусс с ряженки с персиком, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
молоко – 100 мл
желатин – 3,5 ч. л. + 6 ст. л. воды
ряженка – 400 мл
сахар – 50 г.
сливки – 300 мл
консервированные персики – 3-4 шт.
Способ приготовления:
1. Соедините воду с желатином, хорошо перемешайте и отставьте так на 10-15 минут, чтобы он хорошо набух.
2. Помойте и нарежьте кубиками персики.
3. В миске соедините молоко с сахаром и прогрейте до парения, обязательно перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.
4. В горячее молоко добавьте желатин и перемешайте.
5. В молоко влейте ряженку и хорошо перемешайте.
6. Дайте массе остыть до 30-32 С.
7. Взбейте сливки до мягких пиков и к ним добавьте основу из ряженки.
8. Возьмите форму, вылейте готовый мусс, добавьте нарезанный персик и отправьте в холодильник на 5-6 часов.
9. Налейте в глубокий противень кипяток, опустите туда форму с муссом на 10-15 секунд, переверните готовый десерт на доску или подходящую посуду, порежьте и можно подавать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: