Муссовый десерт – это всегда вкусно и очень нежно. Но, добавив к нему голубику, мы получим еще и необыкновенную красоту, которая подается в обычном стакане и буквально сводит с ума.

Рецептом этого простого, но столь вкусного десерта в Instagram поделилась фудблогер Анна Филь. Она также рассказала, чем можно заменить голубику, если ее не оказалось под рукой.

Ингредиенты

Желе – 1 уп (70 гр)

Сметана – 300 гр

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Сахарная пудра – 75 гр

Ванильный аромат – 2-3 капли

Желатин – 10 гр

Голубика

Способ приготовления

1. Желатин заливаем 60г холодной воды. Перемешиваем и оставляем до набухания.

2. К сметане комнатной температуры добавляем сахарную пудру и ванильный аромат. Взбиваем миксером.

3. Растапливаем в микроволновке желатин, но не доводим до кипения. Выливаем к сметане. Перемешиваем.

4. Заполняем муссом креманки или стаканы на ½ и отправляем в холодильник на 1 час.

5. Желе со вкусом голубики или черники заливаем водой согласно инструкции. Перемешиваем до однородности и оставляем до охлаждения.

6. Сверху на застывший мусс выкладываем голубику, которую с легкостью можно заменить черникой, и осторожно ложкой заливаем желе и ставим в холодильник до полного застывания.

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