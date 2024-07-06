Муссовый десерт с голубикой – это не только очень вкусно, но и невероятно красиво. Готовится это блюдо быстро и просто, с чем может справиться даже начинающий.

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Как приготовить муссовый десерт в стакане в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. Оказывается, он еще и достаточно бюджетен.

Ингредиенты

Желе – 1 уп

Сметана – 300 гр

Сахарная пудра – 75 гр

Ванильный аромат – 2-3 капли

Желатин – 10 гр

Голубика

Ингредиенты

1. Желатин заливаем 60 г холодной воды. Перемешиваем и оставляем до набухания.

2. К сметане комнатной температуры добавляем сахарную пудру, ванильный аромат. Взбиваем миксером.

3. Растапливаем в микроволновке желатин короткими импульсами, осторожно, чтобы не закипел.

4. Выливаем до сметаны. Перемешиваем.

5. Заполняем этим муссом креманки или стаканы на 1/2.

6. Ставим в холодильник на 1 час.

7. Желе (голубика или черника) заливаем водой согласно инструкции. Перемешиваем до однородности и оставляем до охлаждения.

8. Сверху на застывший мусс выкладываем голубику, осторожно ложкой заливаем желе и ставим в холодильник до полного застывания.

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