Муссовый десерт с голубиной: удивит необычным видом
Муссовый десерт с голубикой – это не только очень вкусно, но и невероятно красиво. Готовится это блюдо быстро и просто, с чем может справиться даже начинающий.
Как приготовить муссовый десерт в стакане в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. Оказывается, он еще и достаточно бюджетен.
Ингредиенты
- Желе – 1 уп
- Сметана – 300 гр
- Сахарная пудра – 75 гр
- Ванильный аромат – 2-3 капли
- Желатин – 10 гр
- Голубика
Ингредиенты
1. Желатин заливаем 60 г холодной воды. Перемешиваем и оставляем до набухания.
2. К сметане комнатной температуры добавляем сахарную пудру, ванильный аромат. Взбиваем миксером.
3. Растапливаем в микроволновке желатин короткими импульсами, осторожно, чтобы не закипел.
4. Выливаем до сметаны. Перемешиваем.
5. Заполняем этим муссом креманки или стаканы на 1/2.
6. Ставим в холодильник на 1 час.
7. Желе (голубика или черника) заливаем водой согласно инструкции. Перемешиваем до однородности и оставляем до охлаждения.
8. Сверху на застывший мусс выкладываем голубику, осторожно ложкой заливаем желе и ставим в холодильник до полного застывания.
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