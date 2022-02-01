Муссовый торт с зеркальной глазурью: шедевром кондитерского искусства поделилась Лиза Глинская

1 февраля по всему миру отмечают день десертов. Кондитеров с легкостью можно сравнить с ювелирами, ведь изготовление сладкого кулинарного шедевра – очень скрупулезный труд, требующий выдержки и внимания. С каждым днем появляются разные новые техники, которые становятся трендами и входят в историю. Украинские кулинары занимают в этом процессе далеко не последнее место.

Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась идеей приготовления торта с фисташковой зеркальной глазурью. В его основе ягодный компоте, нежный дакуаз (хрустящий снаружи и мягкий внутри бисквит), хрустящий слой из белого шоколада и глянцевое фисташковое покрытие. Идея опубликована на странице в Instagram.

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⁣ Ингредиенты для ягодного компота:

клубника – 90 г

пюре малины без косточки – 150 г

пектин NH – 6 г покрытие

сахар – 30 г

желатин – 3 г + 15 мл воды ⁣

лимонная кислота⁣

⁣Ингредиенты для дакуаза:

белок – 60 г

сахар – 60 г

миндальная мука – 40 г

пшеничная мука – 20 г

сливочное масло – 10 г

Ингредиенты для хрустящего слоя:

белый шоколад – 30 г

филетин – 30 г

растительное масло – 10 мл

фисташковая паста – 10 г

⁣Ингредиенты для зеркальной глазури:

вода – 75 мл

сахар – 150 г

сироп глюкозы – 150 г

белый шоколад – 150 г

сгущенка – 100 г

желатин – 10 г + 50 мл воды ⁣

краситель "Фисташка"⁣

Фисташковый мусс:

молоко – 300 мл

сахар – 60 г (если фисташковая паста 100%) или 30 г сахара (если паста 50%)

фисташковая паста – 60 г (100%) или 100 г фисташковой пасты (50%)

кукурузный крахмал – 25 г

белый шоколад – 60 г

желатин – 9 г + 4 мл воды

сливки – 360 мл (взбитых до мягких пиков)

Способ приготовления ягодного компота:

1. Замочить желатин водой, оставить набухнуть на 10-15 минут.

2. Смешать пектин с сахаром.

3. Соединить малиновое пюре с кубиками клубники, прогреть до 40 градусов и добавить сахар с пектином, перемешать. Довести до кипения, проварить 1 минуту.

4. Добавить лимонную кислоту, желатиновую массу, перемешать.

5. Подготовить формы, вылить компоте и поместить в холодильник на 1 час, затем в морозилку на 8-10 часов.

Способ приготовления дакуаза:

1. Включить духовку до 170 градусов.

2. Взбить белок, добавить сахар и продолжить взбивать до стойких пиков.

3. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать.

4. Соединить миндальную и пшеничную муку, добавить к белковой массе, перемешать.

5. Выложить тесто в кондитерский мешок, затем на подготовленный пергамент и выпекать 15-18 минут.

6. Охладить и поставить на 30 минут в морозилку.

Способ приготовления фисташкового мусса:

1. Замочить желатин водой, оставить набухать на 15 минут.

2. Перемешать сахар с крахмалом, соединить с молоком, перемешать.

3. Довести до кипения постоянно помешивая. Прокипятить 30 секунд.

4. Добавить набухший желатин перемешать.

5. Добавить шоколад, также перемешать, а затем фисташковую пасту.

6. Накрыть пленкой в контакт и охладить до 32-33 градусов.

7. Взбить сливки до мягких пиков, соединить с основанием.

Технология приготовления хрустящего слоя:

Технология формирования десерта:

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