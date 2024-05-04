Без запеченной домашней ветчины не обходится пасхальное празднование. Для запекания чаще всего выбирают свинину. А для того, чтобы мясо было сочным и мягким – его нужно правильно замариновать.

Идея приготовления домашней пасхальной ветчины опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Перед запеканием мясо нужно замочить в соленой воде.

Ингредиенты:

вырезка свинины или биток – 1200-1500 г

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вода – 1.5-2 л

соль – 2-3 ч.л.

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 50 г

мед – 70 г

зернистая горчица – 2 ст.л.

смесь специй к мясу

сушеная зелень

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Проколоть мясо шпажками с обеих сторон.

2. Переложить в тарелку, залить водой, добавить соль и оставить 4 часа мариноваться.

3. Слить воду и протереть мясо салфеткой.

4. Для маринада влить соевый соус, жидкий мед, зернистую горчицу, сушеную зелень и специи к мясу.

5. Вымешать маринад, залить соусом и хорошо промазать маринадом со всех сторон.

6. Оставить мариноваться не менее 6 часов, а лучше дольше.

7. Переложить в форму для выпечки.

8. К оставшемуся соусу добавить воды, смешать, перелить на мясо.

9. Накрыть крышкой или фольгой.

10. Выпекать при температуре 180 градусов 70-90 минут в зависимости от размера мяса.

11. Доставайте каждые 20 минут и поливайте маринадом мясо.

12. Когда мясо будет готово – достать из формы, дать остыть.

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