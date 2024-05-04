Мягкая и сочная пасхальная ветчина для праздничного стола: в чем замариновать мясо
Без запеченной домашней ветчины не обходится пасхальное празднование. Для запекания чаще всего выбирают свинину. А для того, чтобы мясо было сочным и мягким – его нужно правильно замариновать.
Идея приготовления домашней пасхальной ветчины опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Перед запеканием мясо нужно замочить в соленой воде.
Ингредиенты:
- вырезка свинины или биток – 1200-1500 г
- вода – 1.5-2 л
- соль – 2-3 ч.л.
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 50 г
- мед – 70 г
- зернистая горчица – 2 ст.л.
- смесь специй к мясу
- сушеная зелень
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Проколоть мясо шпажками с обеих сторон.
2. Переложить в тарелку, залить водой, добавить соль и оставить 4 часа мариноваться.
3. Слить воду и протереть мясо салфеткой.
4. Для маринада влить соевый соус, жидкий мед, зернистую горчицу, сушеную зелень и специи к мясу.
5. Вымешать маринад, залить соусом и хорошо промазать маринадом со всех сторон.
6. Оставить мариноваться не менее 6 часов, а лучше дольше.
7. Переложить в форму для выпечки.
8. К оставшемуся соусу добавить воды, смешать, перелить на мясо.
9. Накрыть крышкой или фольгой.
10. Выпекать при температуре 180 градусов 70-90 минут в зависимости от размера мяса.
11. Доставайте каждые 20 минут и поливайте маринадом мясо.
12. Когда мясо будет готово – достать из формы, дать остыть.
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