Мягкая и сочная пасхальная ветчина для праздничного стола: в чем замариновать мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
246
Мягкая и сочная пасхальная ветчина для праздничного стола: в чем замариновать мясо

Без запеченной домашней ветчины не обходится пасхальное празднование. Для запекания чаще всего выбирают свинину. А для того, чтобы мясо было сочным и мягким – его нужно правильно замариновать.

Идея приготовления домашней пасхальной ветчины опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Перед запеканием мясо нужно замочить в соленой воде.

Мягкая и сочная пасхальная ветчина для праздничного стола: в чем замариновать мясо

Ингредиенты:

  • вырезка свинины или биток – 1200-1500 г
Видео дня
  • вода – 1.5-2 л
  • соль – 2-3 ч.л.

Ингредиенты для маринада:

  • соевый соус – 50 г
  • мед – 70 г
  • зернистая горчица – 2 ст.л.
  • смесь специй к мясу
  • сушеная зелень
  • вода – 50 мл.

Способ приготовления:

Мягкая и сочная пасхальная ветчина для праздничного стола: в чем замариновать мясо

1. Проколоть мясо шпажками с обеих сторон.

2. Переложить в тарелку, залить водой, добавить соль и оставить 4 часа мариноваться.

3. Слить воду и протереть мясо салфеткой.

Мягкая и сочная пасхальная ветчина для праздничного стола: в чем замариновать мясо

4. Для маринада влить соевый соус, жидкий мед, зернистую горчицу, сушеную зелень и специи к мясу.

5. Вымешать маринад, залить соусом и хорошо промазать маринадом со всех сторон.

6. Оставить мариноваться не менее 6 часов, а лучше дольше.

Мягкая и сочная пасхальная ветчина для праздничного стола: в чем замариновать мясо

7. Переложить в форму для выпечки.

8. К оставшемуся соусу добавить воды, смешать, перелить на мясо.

9. Накрыть крышкой или фольгой.

Мягкая и сочная пасхальная ветчина для праздничного стола: в чем замариновать мясо

10. Выпекать при температуре 180 градусов 70-90 минут в зависимости от размера мяса.

11. Доставайте каждые 20 минут и поливайте маринадом мясо.

12. Когда мясо будет готово – достать из формы, дать остыть.

Мягкая и сочная пасхальная ветчина для праздничного стола: в чем замариновать мясо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты