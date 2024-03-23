Мягкая тушеная печень в сметане: вкус вас приятно удивит.

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
105
Мягкая тушеная печень в сметане: вкус вас приятно удивит.

Если куриная печень после приготовления становится резиновой, вы просто неправильно ее готовите. Если соединить продукт с правильными ингредиентами, он получится очень мягким и сочным. На этот случай отлично подходит сметана.

Идея приготовления тушеной печени в сметане опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Можно подавать с любой кашей или картофелем.

Мягкая тушеная печень в сметане: вкус вас приятно удивит.

Ингредиенты:

  • печень – 400 граммов
  • лук – 1 средний
  • морковь – 1 средняя
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  • сметана – 2 ст.л
  • черный перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

Мягкая тушеная печень в сметане: вкус вас приятно удивит.

1. Овощи и печень нарезать удобным способом.

2. Обжарить печень на сковороде примерно 5 минут.

Мягкая тушеная печень в сметане: вкус вас приятно удивит.

3. Добавить овощи.

4. Тушить до готовности.

5. Можно добавить немного воды.

Мягкая тушеная печень в сметане: вкус вас приятно удивит.

6. Добавить сметану.

7. Тушить еще минут 5.

Мягкая тушеная печень в сметане: вкус вас приятно удивит.

8. Добавить специи.

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