Если куриная печень после приготовления становится резиновой, вы просто неправильно ее готовите. Если соединить продукт с правильными ингредиентами, он получится очень мягким и сочным. На этот случай отлично подходит сметана.

Идея приготовления тушеной печени в сметане опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Можно подавать с любой кашей или картофелем.

Ингредиенты:

печень – 400 граммов

лук – 1 средний

морковь – 1 средняя

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сметана – 2 ст.л

черный перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Овощи и печень нарезать удобным способом.

2. Обжарить печень на сковороде примерно 5 минут.

3. Добавить овощи.

4. Тушить до готовности.

5. Можно добавить немного воды.

6. Добавить сметану.

7. Тушить еще минут 5.

8. Добавить специи.

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