Видео дня
Мягкая тушеная печень в сметане: вкус вас приятно удивит.
Если куриная печень после приготовления становится резиновой, вы просто неправильно ее готовите. Если соединить продукт с правильными ингредиентами, он получится очень мягким и сочным. На этот случай отлично подходит сметана.
Идея приготовления тушеной печени в сметане опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Можно подавать с любой кашей или картофелем.
Ингредиенты:
- печень – 400 граммов
- лук – 1 средний
- морковь – 1 средняя
- сметана – 2 ст.л
- черный перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Овощи и печень нарезать удобным способом.
2. Обжарить печень на сковороде примерно 5 минут.
3. Добавить овощи.
4. Тушить до готовности.
5. Можно добавить немного воды.
6. Добавить сметану.
7. Тушить еще минут 5.
8. Добавить специи.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: