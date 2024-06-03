Картофель – самый бюджетный, простой в приготовлении и вкусный овощ, который можно использовать для приготовления пюре, а также супов, закусок и запеканок. Но, лучше всего его запекать со специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного картофеля со специями и оливковым маслом.

Ингредиенты:

картофель

чесночная соль, копченая паприка (обязательно), соль, перец

оливковое масло

Для сметанного соуса:

3 ст. л. сметаны 20%

2 ч.л. приправы

соль и лимонный сок по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помойте, высушите и после отварите после закипания 5 минут.

2. Еще горячий картофель нарежьте в форме дипов, добавьте специи и 2-3 ст. л. оливкового масла. Все перемешайте хорошо и разложите картофель на противень, застеленный пергаментом.

3. Выпекайте при 230 градусах 20 минут, перед этим духовку нужно хорошо разогреть.

4. Соус: смешайте все ингредиенты.

Картофель подавайте с соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: