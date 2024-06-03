Мягкая внутри и хрустящая сверху: запеченная картошка со специями для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
30
Мягкая внутри и хрустящая сверху: запеченная картошка со специями для ужина

Картофель – самый бюджетный, простой в приготовлении и вкусный овощ, который можно использовать для приготовления пюре, а также супов, закусок и запеканок. Но, лучше всего его запекать со специями. 

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного картофеля со специями и оливковым маслом. 

Рецепт картофеля

Ингредиенты:

  • картофель 
  • чесночная соль, копченая паприка (обязательно), соль, перец
  • оливковое масло 

Для сметанного соуса:

  • 3 ст. л. сметаны 20%
  • 2 ч.л. приправы
  • соль и лимонный сок по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель хорошо помойте, высушите и после отварите после закипания 5 минут.

Сырой картофель

2. Еще горячий картофель нарежьте в форме дипов, добавьте специи и 2-3 ст. л. оливкового масла. Все перемешайте хорошо и разложите картофель на противень, застеленный пергаментом.

Специи для блюда

3. Выпекайте при 230 градусах 20 минут, перед этим духовку нужно хорошо разогреть.

4. Соус: смешайте все ингредиенты.

Картофель подавайте с соусом!

Готовый картофель

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