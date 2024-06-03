Мягкая внутри и хрустящая сверху: запеченная картошка со специями для ужина
Картофель – самый бюджетный, простой в приготовлении и вкусный овощ, который можно использовать для приготовления пюре, а также супов, закусок и запеканок. Но, лучше всего его запекать со специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного картофеля со специями и оливковым маслом.
Ингредиенты:
- картофель
- чесночная соль, копченая паприка (обязательно), соль, перец
- оливковое масло
Для сметанного соуса:
- 3 ст. л. сметаны 20%
- 2 ч.л. приправы
- соль и лимонный сок по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо помойте, высушите и после отварите после закипания 5 минут.
2. Еще горячий картофель нарежьте в форме дипов, добавьте специи и 2-3 ст. л. оливкового масла. Все перемешайте хорошо и разложите картофель на противень, застеленный пергаментом.
3. Выпекайте при 230 градусах 20 минут, перед этим духовку нужно хорошо разогреть.
4. Соус: смешайте все ингредиенты.
Картофель подавайте с соусом!
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