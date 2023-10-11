Мягкие, как пух и долго не черствеют: рецепт домашних булочек с яблоками и корицей
Домашние булочки – это ароматная выпечка, которую можно готовить из разного теста и начинками. Для того чтобы булочки были мягкие, пышные и долго не черствели, за основу лучше взять дрожжевое тесто.
В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт булочек с яблоками и корицей.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл
- сахар – 80 г
- мука – 500 г
- свежие дрожжи – 10 г
- соль
- яйца – 1 шт
- цедра лимона – 1 шт
Начинка:
- яблоки – 3-4 шт
- сахар – 2 ст. л.
- корица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить тесто. Для этого в теплом молоке развести дрожжи и сахар. Перемешать, добавить муку и остальные ингредиенты. Замесить тесто и оставить его на 1-1,5 часа, чтобы увеличилось вдвое.
2. Тем временем подготовить начинку. Для этого почистить яблоки и нарезать кубиками, смешать их с сахаром и корицей.
3. Из готового теста нужно сформовать булочки с начинкой и оставить на 1 час.
4. На этом этапе смазать булочки молоком и выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40 минут.
5. Горячие булочки смазать медом и посыпать измельченными орехами. Выпекать еще 5 минут. Приятного аппетита!
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