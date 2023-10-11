Мягкие, как пух и долго не черствеют: рецепт домашних булочек с яблоками и корицей

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Мягкие, как пух и долго не черствеют: рецепт домашних булочек с яблоками и корицей

Домашние булочки – это ароматная выпечка, которую можно готовить из разного теста и начинками. Для того чтобы булочки были мягкие, пышные и долго не черствели, за основу лучше взять дрожжевое тесто.

В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт булочек с яблоками и корицей.

Булочки с яблоками и корицей на молоке

Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл
  • сахар – 80 г
  • мука – 500 г
  • свежие дрожжи – 10 г
  • соль
  • яйца – 1 шт
  • цедра лимона – 1 шт

Начинка:

  • яблоки – 3-4 шт
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  • сахар – 2 ст. л.
  • корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить тесто. Для этого в теплом молоке развести дрожжи и сахар. Перемешать, добавить муку и остальные ингредиенты. Замесить тесто и оставить его на 1-1,5 часа, чтобы увеличилось вдвое.

Тесто на булочки

2. Тем временем подготовить начинку. Для этого почистить яблоки и нарезать кубиками, смешать их с сахаром и корицей.

3. Из готового теста нужно сформовать булочки с начинкой и оставить на 1 час.

Булочки с яблоками

4. На этом этапе смазать булочки молоком и выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40 минут.

Домашние булочки с начинкой

5. Горячие булочки смазать медом и посыпать измельченными орехами. Выпекать еще 5 минут. Приятного аппетита!

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