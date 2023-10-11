Домашние булочки – это ароматная выпечка, которую можно готовить из разного теста и начинками. Для того чтобы булочки были мягкие, пышные и долго не черствели, за основу лучше взять дрожжевое тесто.

В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт булочек с яблоками и корицей.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл

сахар – 80 г

мука – 500 г

свежие дрожжи – 10 г

соль

яйца – 1 шт

цедра лимона – 1 шт

Начинка:

яблоки – 3-4 шт

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сахар – 2 ст. л.

корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить тесто. Для этого в теплом молоке развести дрожжи и сахар. Перемешать, добавить муку и остальные ингредиенты. Замесить тесто и оставить его на 1-1,5 часа, чтобы увеличилось вдвое.

2. Тем временем подготовить начинку. Для этого почистить яблоки и нарезать кубиками, смешать их с сахаром и корицей.

3. Из готового теста нужно сформовать булочки с начинкой и оставить на 1 час.

4. На этом этапе смазать булочки молоком и выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40 минут.

5. Горячие булочки смазать медом и посыпать измельченными орехами. Выпекать еще 5 минут. Приятного аппетита!

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