Проще всего запекать в духовке именно куриные голени. Мясо в меру жирное, быстро готовится и не нуждается в особых манипуляциях. Вам понадобится всего несколько простых компонентов, чтобы внутри голени получились мягкими, а сверху имели хрустящую золотистую корочку.

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Идея приготовления сочных запеченных голеней опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram. Можно подать со свежим салатом и любой крупой.

Ингредиенты на 1 килограмм голеней:

лук

пару зубчиков чеснока

масло – 1 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук натереть, чеснок выжать.

2. Добавить все остальные ингредиенты и перемешать.

3. Этой смесью хорошо смазать голени.

4. Выложить в форму для запекания. Можно взять сковороду со съемной ручкой.

5. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

6. Если лук пустил очень много сока – слить его за 5 минут до конца и в конце пропечь еще 5 минут без сока, чтобы зарумянилась нижняя часть.

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