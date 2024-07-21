Мягкие внутри и хрустящие снаружи: с чем приготовить идеальные куриные голени в духовке
Проще всего запекать в духовке именно куриные голени. Мясо в меру жирное, быстро готовится и не нуждается в особых манипуляциях. Вам понадобится всего несколько простых компонентов, чтобы внутри голени получились мягкими, а сверху имели хрустящую золотистую корочку.
Идея приготовления сочных запеченных голеней опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram. Можно подать со свежим салатом и любой крупой.
Ингредиенты на 1 килограмм голеней:
- лук
- пару зубчиков чеснока
- масло – 1 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук натереть, чеснок выжать.
2. Добавить все остальные ингредиенты и перемешать.
3. Этой смесью хорошо смазать голени.
4. Выложить в форму для запекания. Можно взять сковороду со съемной ручкой.
5. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.
6. Если лук пустил очень много сока – слить его за 5 минут до конца и в конце пропечь еще 5 минут без сока, чтобы зарумянилась нижняя часть.
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