Мясная запеканка с кабачком без муки на обед
Обед, как правило, должен быть очень сытным и питательным, чтобы не перегружать желудок вечером. Лучше всего приготовить что-то мясное, например, котлеты, пироги с разными начинками.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковой запеканки с мясом, которая точно станет великолепным вариантом сытного обеда, к тому же готовится очень быстро и легко.
Ингредиенты:
кабачки – 300 г
фарш куриный или индейка – 300 г
яйца – 1-2 шт.
твердый сыр – 100 г
лук – 1 шт.
чеснок – 1-2 зуб.
растительное масло – 1ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Кабачок натрите на крупной терке, хорошо отожмите сок.
Лук нарежьте мелким кубиком, добавьте к кабачку вместе с измельченным чесноком, добавьте яйцо, соль, перец и натертый сыр, тщательно перемешайте.
Готовое тесто выложите в заранее смазанную растительным маслом форму.
Выпекайте при 180 С 40 минут.
Блюдо лучше всего подавать горячим, со свежими овощами или салатом.
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