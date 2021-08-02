Мясная запеканка с кабачком без муки на обед

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусная запеканка из кабачка

Обед, как правило, должен быть очень сытным и питательным, чтобы не перегружать желудок вечером. Лучше всего приготовить что-то мясное, например, котлеты, пироги с разными начинками.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковой запеканки с мясом, которая точно станет великолепным вариантом сытного обеда, к тому же готовится очень быстро и легко.

Пирог из кабачка

Ингредиенты:

  • кабачки – 300 г

  • фарш куриный или индейка – 300 г

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  • яйца – 1-2 шт.

  • твердый сыр – 100 г

  • лук – 1 шт.

  • чеснок – 1-2 зуб.

  • растительное масло – 1ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачок натрите на крупной терке, хорошо отожмите сок.

  2. Лук нарежьте мелким кубиком, добавьте к кабачку вместе с измельченным чесноком, добавьте яйцо, соль, перец и натертый сыр, тщательно перемешайте.

  3. Готовое тесто выложите в заранее смазанную растительным маслом форму.

  4. Выпекайте при 180 С 40 минут.

Блюдо лучше всего подавать горячим, со свежими овощами или салатом.

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