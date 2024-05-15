Мясная запеканка в беконе: идеальна к праздничному столу и на каждый день
Приготовив мясную запеканку по этому рецепту вы будете удивлены тем водоворотом вкусов, который придется почувствовать. Она невероятно вкусная и сочная, а еще отличается прекрасным ароматом.
Как приготовить такую запеканку, точно знает фудблогер с ником tanya.perchik. В Instagram она рассказала все секреты запеканки в беконе.
Ингредиенты
- Бекон – 500 гр
- Куриные филе – 1 шт
- Картофель большой – 2 шт
- Сыр – 180 гр
- Соль
- Перец
- Паприка
Способ приготовления
1. Выкладываем бекон в форму так, как показано на фото.
2. Сверху выкладываем почищенный и тоненько нарезанный картофель.
3. Сыр натираем на терке и выкладываем на картофель.
4. Куриное филе, разрезанное пополам, выкладываем на сыр, добавляем соль, перец и еще один слой картофеля.
5. Повторяем слои до окончания ингредиентов так, чтобы последний слой был картофельным.
6. Закрываем беконом пирог и отправляем выпекаться 40 - 50 минут при температуре 180С.
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