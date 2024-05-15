Приготовив мясную запеканку по этому рецепту вы будете удивлены тем водоворотом вкусов, который придется почувствовать. Она невероятно вкусная и сочная, а еще отличается прекрасным ароматом.

Как приготовить такую запеканку, точно знает фудблогер с ником tanya.perchik. В Instagram она рассказала все секреты запеканки в беконе.

Ингредиенты

Бекон – 500 гр

Куриные филе – 1 шт

Картофель большой – 2 шт

Сыр – 180 гр

Соль

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Перец

Паприка

Способ приготовления

1. Выкладываем бекон в форму так, как показано на фото.

2. Сверху выкладываем почищенный и тоненько нарезанный картофель.

3. Сыр натираем на терке и выкладываем на картофель.

4. Куриное филе, разрезанное пополам, выкладываем на сыр, добавляем соль, перец и еще один слой картофеля.

5. Повторяем слои до окончания ингредиентов так, чтобы последний слой был картофельным.

6. Закрываем беконом пирог и отправляем выпекаться 40 - 50 минут при температуре 180С.

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