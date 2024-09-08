Мясной консервированный паштет на зиму: точно станет любимым
Паштет – это вкусная закуска, прекрасно подходящая для подачи как на обычный, так и на праздничный стол. Он готовится из различных видов мяса, а при правильной обработке может даже сохраняться в течение всей зимы.
Фудблогер Мирослава Пекарюк в Instagram рассказала рецепт приготовления вкуснейшего мясного паштета. Кроме того, она показала, как правильно его консервировать, чтобы паштет хранился в течение длительного времени.
Ингредиенты
- Печень
- Сало
- Мясо свиное
- Лук
- Соль
- Перец
- Паприка
Способ приготовления
1. Мясо, сало и печень нарезаем большими кусками и обжариваем. Туда же добавляем нарезанный лук.
2. Измельчаем все из-за мясорубки и добавляем специи по вкусу.
3. Хорошо перемешиваем и добавляем оставшуюся после жарки жидкость.
4. Раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.
5. Стерилизуем готовое блюдо и оставляем до полного охлаждения.
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