Мясной консервированный паштет на зиму: точно станет любимым

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Мясной консервированный паштет на зиму: точно станет любимым

Паштет – это вкусная закуска, прекрасно подходящая для подачи как на обычный, так и на праздничный стол. Он готовится из различных видов мяса, а при правильной обработке может даже сохраняться в течение всей зимы.

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Фудблогер Мирослава Пекарюк в Instagram рассказала рецепт приготовления вкуснейшего мясного паштета. Кроме того, она показала, как правильно его консервировать, чтобы паштет хранился в течение длительного времени.

Мясной консервированный паштет на зиму: точно станет любимым

Ингредиенты

  • Печень
  • Сало
  • Мясо свиное
  • Лук
  • Соль
  • Перец
  • Паприка

Способ приготовления

1. Мясо, сало и печень нарезаем большими кусками и обжариваем. Туда же добавляем нарезанный лук.

Мясной консервированный паштет на зиму: точно станет любимым

2. Измельчаем все из-за мясорубки и добавляем специи по вкусу.

3. Хорошо перемешиваем и добавляем оставшуюся после жарки жидкость.

Мясной консервированный паштет на зиму: точно станет любимым

4. Раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Мясной консервированный паштет на зиму: точно станет любимым

5. Стерилизуем готовое блюдо и оставляем до полного охлаждения.

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