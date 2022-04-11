Мясной пирог "Улитка" на скорую руку: элементарный рецепт от Ольги Матвей
Пирог – универсальное, вкусное и простое в приготовлении блюдо, основой любого есть тесто, а также вкусная начинка. Стоит отметить, что они могут быть на слоеном тесте, а также на дрожжевом и еще можно делать просто из лаваша.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем Telegram-канале рецептом вкусного и сытного пирога с мясом, который вы с легкостью приготовите.
Ингредиенты:
Фарш куриный – 350 г
Слоеное тесто – 500 г
Лук – 1 шт.
Укроп – пучок
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко укроп и лук.
2. Фарш соедините с мелко порезанным луком и укропом.
3. Посолите, поперчите.
4.Тесто разрежьте прямоугольниками 7х20см и раскатайте.
5. Сверху выложите начинку, скатайте плотную колбаску, запечатайте края.
6. Переложите колбаски на противень и скатайте "улиткой", начиная от центра.
7. Сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.
8. Поставьте в духовку на 40 минут при 180 С.
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