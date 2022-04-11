Мясной пирог "Улитка" на скорую руку: элементарный рецепт от Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
554
Пирог с мясом

Пирог – универсальное, вкусное и простое в приготовлении блюдо, основой любого есть тесто, а также вкусная начинка. Стоит отметить, что они могут быть на слоеном тесте, а также на дрожжевом и еще можно делать просто из лаваша.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем Telegram-канале рецептом вкусного и сытного пирога с мясом, который вы с легкостью приготовите.

Слоеное тесто

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 350 г

Фарш для пирога
Видео дня

  • Слоеное тесто – 500 г

  • Лук – 1 шт.

    ​​​​​​

Лук для начинки

  • Укроп – пучок

    ​​​​​​​

Свежий укроп

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко укроп и лук.

Ингредиенты для пирога

2. Фарш соедините с мелко порезанным луком и укропом.

Специи для пирога

3. Посолите, поперчите.

4.Тесто разрежьте прямоугольниками 7х20см и раскатайте.

Тесто для пирога

5. Сверху выложите начинку, скатайте плотную колбаску, запечатайте края.

6. Переложите колбаски на противень и скатайте "улиткой", начиная от центра.

Яичный желток

7. Сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.

8. Поставьте в духовку на 40 минут при 180 С.

Мясной пирог "Улитка" на скорую руку: элементарный рецепт от Ольги Матвей

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты