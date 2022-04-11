Пирог – универсальное, вкусное и простое в приготовлении блюдо, основой любого есть тесто, а также вкусная начинка. Стоит отметить, что они могут быть на слоеном тесте, а также на дрожжевом и еще можно делать просто из лаваша.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем Telegram-канале рецептом вкусного и сытного пирога с мясом, который вы с легкостью приготовите.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 350 г

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Слоеное тесто – 500 г

Лук – 1 шт. ​​​​​​

Укроп – пучок ​​​​​​​

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко укроп и лук.

2. Фарш соедините с мелко порезанным луком и укропом.

3. Посолите, поперчите.

4.Тесто разрежьте прямоугольниками 7х20см и раскатайте.

5. Сверху выложите начинку, скатайте плотную колбаску, запечатайте края.

6. Переложите колбаски на противень и скатайте "улиткой", начиная от центра.

7. Сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.

8. Поставьте в духовку на 40 минут при 180 С.

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