Мясные рулеты лучше всего готовить из свинины, перед этим ее нужно хорошо замариновать. Для яркого вкуса лучше всего добавить во внутрь сухофрукты, специи, чеснок, острый перец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного, вкусного, запеченного свиного ошейка с сухофруктами и маринадом.

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Ингредиенты:

Ошеек – 1,5 кг

Сухофрукты – 300 г (вкусно с черносливом, курагой и инжиром)

Чеснок – 5-7 зуб.

Специи – 3 ст. л.

Горчица не острая – 100-140 г

Соль, перец

Способ приготовления:

1. В кипятке замочите сухофрукты и после мелко нарежьте.

2. Для маринада: смешайте горчицу, соль, перец, специи и измельченный чеснок.

3. Свинину нарежьте в ровный пласт, отбейте слегка мясо, смажьте половиной маринада, выложите сверху нарезанные сухофрукты, не во весь кусок. Заверните рулет и перевяжите нитью и смажьте сверху еще остальным маринадом.

4. Выложите мясо швом вниз и запекайте при 160 С примерно 3 часа.

Дайте остыть, снимите нити и порежьте!

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