Мясной рулет с сухофруктами для пасхального стола: вкуснее, чем колбаса
Мясные рулеты лучше всего готовить из свинины, перед этим ее нужно хорошо замариновать. Для яркого вкуса лучше всего добавить во внутрь сухофрукты, специи, чеснок, острый перец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного, вкусного, запеченного свиного ошейка с сухофруктами и маринадом.
Ингредиенты:
- Ошеек – 1,5 кг
- Сухофрукты – 300 г (вкусно с черносливом, курагой и инжиром)
- Чеснок – 5-7 зуб.
- Специи – 3 ст. л.
- Горчица не острая – 100-140 г
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. В кипятке замочите сухофрукты и после мелко нарежьте.
2. Для маринада: смешайте горчицу, соль, перец, специи и измельченный чеснок.
3. Свинину нарежьте в ровный пласт, отбейте слегка мясо, смажьте половиной маринада, выложите сверху нарезанные сухофрукты, не во весь кусок. Заверните рулет и перевяжите нитью и смажьте сверху еще остальным маринадом.
4. Выложите мясо швом вниз и запекайте при 160 С примерно 3 часа.
Дайте остыть, снимите нити и порежьте!
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