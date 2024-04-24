Мясной рулет с сухофруктами для пасхального стола: вкуснее, чем колбаса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
180
Рецепт мяса

Мясные рулеты лучше всего готовить из свинины, перед этим ее нужно хорошо замариновать. Для яркого вкуса лучше всего добавить во внутрь сухофрукты, специи, чеснок, острый перец. 

Вкусный мясной рулет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного, вкусного, запеченного свиного ошейка с сухофруктами и маринадом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Ошеек – 1,5 кг
  • Сухофрукты – 300 г (вкусно с черносливом, курагой и инжиром)
  • Чеснок – 5-7 зуб. 
  • Специи – 3 ст. л.
  • Горчица не острая – 100-140 г 
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. В кипятке замочите сухофрукты и после мелко нарежьте. 

Сухофрукты для приготовления мяса

2. Для маринада: смешайте горчицу, соль, перец, специи и измельченный чеснок.

Маринад для мяса

3. Свинину нарежьте в ровный пласт, отбейте слегка мясо, смажьте половиной маринада, выложите сверху нарезанные сухофрукты, не во весь кусок. Заверните рулет и перевяжите нитью и смажьте сверху еще остальным маринадом. 

Сколько готовить рулет

4. Выложите мясо швом вниз и запекайте при 160 С примерно 3 часа.

Дайте остыть, снимите нити и порежьте!

Готовое блюдо

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