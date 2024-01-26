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Мясной салат с солеными огурцами для ужина: рецепт сытного и вкусного блюда
Салаты можно готовить из любых овощей, а также из зелени, вареных яиц, сыра, солений. Для более сытного варианта добавьте морепродукты, сельдь, мясо, грибы, бобовые.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного мясного салата с солеными огурцами, красным луком и ароматным маслом.
Ингредиенты:
- говядина или телятина – 500 г
- красный лук – 1 шт.
- соленые огурцы – 4-5 шт.
- масло – 50 мл
- лавровый лист – 1 шт.
- чеснок 2 зуб.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Отварите мясо, порвите или порежьте.
2. Порежьте огурцы, лук.
3. На масле поджарьте целый чеснок с лавровым листом.
4. Переложите все ингредиенты в миску, полейте маслом, перемешайте.
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