Салаты можно готовить из любых овощей, а также из зелени, вареных яиц, сыра, солений. Для более сытного варианта добавьте морепродукты, сельдь, мясо, грибы, бобовые.

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного мясного салата с солеными огурцами, красным луком и ароматным маслом.

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Ингредиенты:

говядина или телятина – 500 г

красный лук – 1 шт.

соленые огурцы – 4-5 шт.

масло – 50 мл

лавровый лист – 1 шт.

чеснок 2 зуб.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварите мясо, порвите или порежьте.

2. Порежьте огурцы, лук.

3. На масле поджарьте целый чеснок с лавровым листом.

4. Переложите все ингредиенты в миску, полейте маслом, перемешайте.

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