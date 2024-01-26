Мясной салат с солеными огурцами для ужина: рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Мясной салат с солеными огурцами для ужина: рецепт сытного и вкусного блюда

Салаты можно готовить из любых овощей, а также из зелени, вареных яиц, сыра, солений. Для более сытного варианта добавьте морепродукты, сельдь, мясо, грибы, бобовые. 

Салат с мясом

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного мясного салата с солеными огурцами, красным луком и ароматным маслом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • говядина или телятина – 500 г
  • красный лук – 1 шт. 
  • соленые огурцы – 4-5 шт. 
  • масло – 50 мл
  • лавровый лист – 1 шт. 
  • чеснок 2 зуб. 
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Отварите мясо, порвите или порежьте.

Мясо для салата

2. Порежьте огурцы, лук. 

Лук и огурцы

3. На масле поджарьте целый чеснок с лавровым листом. 

Масло для салата

4. Переложите все ингредиенты в миску, полейте маслом, перемешайте. 

Готовый салат

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