Мясные оладьи с твердым сыром: вкуснее, чем котлеты
Из куриного фарша можно готовить не только котлеты, но еще и оладьи, просто добавив в тесто еще и тертый твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных оладий с твердым сыром, которые готовятся на кефире.
Ингредиенты:
- 400 мл кефира
- 1 ч. л. соды погасить уксусом.
- 2 яйца
- 100 г муки
- 700 г фарша индюшиного или куриного
- 100 г твердого сыра
- соль, перец, паприка, сушеная зелень
Способ приготовления:
1. К кефиру добавьте погашенную соду, яйца, муку и перемешайте до однородности.
2. Далее добавьте фарш и натертый сыр, специи и замесите тесто.
3. Жарьте на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
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