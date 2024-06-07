Мясные оладьи с твердым сыром: вкуснее, чем котлеты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Мясные оладьи с твердым сыром: вкуснее, чем котлеты

Из куриного фарша можно готовить не только котлеты, но еще и оладьи, просто добавив в тесто еще и тертый твердый сыр.

Оладьи из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных оладий с твердым сыром, которые готовятся на кефире.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 400 мл кефира
  • 1 ч. л. соды погасить уксусом.
  • 2 яйца
  • 100 г муки
  • 700 г фарша индюшиного или куриного
  • 100 г твердого сыра
  • соль, перец, паприка, сушеная зелень

Способ приготовления:

1. К кефиру добавьте погашенную соду, яйца, муку и перемешайте до однородности.

Приготовление основы для теста

2. Далее добавьте фарш и натертый сыр, специи и замесите тесто.

Сыр для теста

3. Жарьте на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые оладьи

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