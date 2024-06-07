Из куриного фарша можно готовить не только котлеты, но еще и оладьи, просто добавив в тесто еще и тертый твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных оладий с твердым сыром, которые готовятся на кефире.

Ингредиенты:

400 мл кефира

1 ч. л. соды погасить уксусом.

2 яйца

100 г муки

700 г фарша индюшиного или куриного

100 г твердого сыра

соль, перец, паприка, сушеная зелень

Способ приготовления:

1. К кефиру добавьте погашенную соду, яйца, муку и перемешайте до однородности.

2. Далее добавьте фарш и натертый сыр, специи и замесите тесто.

3. Жарьте на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

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